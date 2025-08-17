Belinda celebró su cumpleaños en el estudio

Belinda celebró su cumpleaños número 36 de una manera muy especial y auténtica: trabajando en el estudio de grabación.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz compartió imágenes en un estudio de grabación junto a un emotivo mensaje que decía: “¡Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta!”.

En la publicación, la cantante también compartió una indirecta a al cantante colombiano Sebastián Yatra, que muchos interpretaron como una posible colaboración.

“¿Estás listo @sebastianyatra?”, agregó Belinda. Aunque Sebastián Yatra no comentó la publicación de Belinda, sí le dio “like”, lo que aumentó las expectativas de sus fans.

De inmediato, la publicación se llenó de miles de comentarios de sus seguidores con mensajes de felicitaciones.

“Feliz cumple, mi amor. Te amamos muchísimo”, “Feliz cumpleaños a la patrona de México”, “Que buen regalo de cumple nos has dado Beli”, son algunos de los comentarios.

En su cumpleaños, Belinda también disfrutó de una escapada a Disneyland rodeada de su mamá y con la compañía de un político poblano, José Luis García Parra, lo que ha despertado rumores sobre un posible romance, aunque la cantante es reservada con su vida personal.

Primer disco en 10 años

En junio, Belinda lanzó Indómita, el quinto álbum de su carrera y el primero en más de una década.

En total, 17 canciones le dan forma a Indómita, de la cuales ya se conocían “300 Noches” con Natanael Cano, “La mala”, “Cactus” o “JACKPOT” con Kenia Os.

Además de las colaboraciones ya conocidas como las de Natanael Cano y Kenia Os, el álbum incluye otras colaboraciones con otros artistas como Tokischa, Tito Double P, Mala Rodríguez, Jared Leto, entre otros.

Antes del lanzamiento, Belinda también compartió la portada del álbum. En la imagen se ve a la cantante flotando con los brazos levantados mientras sostiene un arco y tiene varias flechas clavadas en el torso.

El anuncio del lanzamiento llega poco después de que Belinda anunciara su colaboración con Jared Leto: “Never Not Love You”.

“Es un experimento que tiene un toque regional, imagínense a Jared Leto con eso, pero sin perder su esencia. Es una canción en Spanglish, demasiado especial”, dijo en una entrevista con Publimetro.

Seguir leyendo:

· Belinda protagoniza emotivo momento junto a una fan durante su concierto

· ¿Cuáles fueron las condiciones que puso Belinda para participar en el musical Mentiras?

· Belinda reveló por qué usó su propio guardarropa en la serie Mentiras