Belinda se deja ver muy bien acompañada de galán tras difusión de entrevista de Nodal

En los últimos días el cantante Christian Nodal ha estado en boca de todos por la entrevista que le otorgó a la periodista Adela Micha, la cual vio la luz el pasado miércoles y desde entonces no se ha dejado de hablar del tema.

Mientras el intérprete de “Botella Tras Botella” sufre por los señalamientos que ha recibido por hablar de Belinda, de Cazzu y de Ángela Aguilar, una de sus ex ya también dio la nota luego de que la captaran con nuevo galán durante una escapada a Disneyland.

Por medio de un video, que se regó como pólvora en las redes sociales, se ve a Belinda celebrando su cumpleaños número 36 en el famoso parque de diversiones, pero no estuvo sola.

Por lo que pudimos ver la intérprete estuvo acompañada de su mamá y de José Luis García Parra, también conocido como “El Choco”, un político mexicano, con quien en el pasado ya había sido relacionada, pero en aquel entonces negaron un posible vínculo.

En el video se le ve posando a ambos muy juntitos de algunos de los personajes más emblemáticos de Disney, lo que dio pie a que se volviera a hablar de ellos y de una posible relación sentimental, pero hasta el momento, ninguno de los dos ha reaccionado al respecto.

A Belinda y a José Luis García Parra, quien actualmente es jefe de gabinete en el estado de Puebla, se les vinculó por primera vez, luego de que se filtrara una fotos de ambos al interior de un avión privado y en el que él la tenía abrazada.

“Me relacionan con todo el mundo. Soy una mujer soltera, no tengo hijos, nunca he dejado a una familia. Soy una mujer que tiene todo el derecho de salir con quien quiera. Si algún día tengo una relación, la mantendré para mí, porque esa es mi decisión”, declaró la joven cantante en su momento tras ser vinculada con el político meses atrás.

