Jason Momoa reveló la inesperada razón por la que dejó de fumar, una decisión que cambió su vida tras una experiencia cercana a la muerte mientras surfeaba en Maui, Hawái.

El actor, conocido por sus papeles en Aquaman y Game of Thrones, relató en una conversación en el podcast Smartless cómo un accidente casi fatal en una zona peligrosa del mar le hizo replantearse sus hábitos y priorizar su salud.

Momoa explicó que, durante una jornada de surf, la cuerda de seguridad de su tabla se rompió y fue arrastrado a una zona donde las olas eran enormes, de hasta tres metros de altura, y nadie podía verlo. Después de varios minutos luchando contra la fuerza del mar, sintió cómo su cuerpo se agotaba y finalmente dejó de luchar, pensando que no podría sobrevivir.

En esos momentos críticos, el actor recordó que estaba a punto de rendirse y que lo único en que podía pensar era en su hija.

También tuvo una imagen que lo marcó profundamente: “Recuerdo pensar que si me moría, apestaría a cigarro”.

Momoa fumaba dos o tres paquetes al día y con intención de dejarlo, pero sin éxito. Sin embargo, esa experiencia cercana a la muerte fue tan impactante que, inmediatamente después, decidió dejar el tabaco para siempre.

Momoa confesó que nunca pudo dejar de fumar antes, ni por sus hijos ni por su expareja, pero tras ese accidente sintió que había renacido y aprovechó la segunda oportunidad que le dio la vida para cambiar. Actualmente, sigue alejado del tabaco y comprometido con cuidar su salud física y emocional.

