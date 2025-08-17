Robo en joyería de Seattle: ladrones huyen con botín de $2 millones de dólares en menos de dos minutos

La Policía de Seattle informó que alrededor del mediodía del jueves cuatro sujetos enmascarados perpetraron un audaz robo en una joyería del área de West Seattle. El golpe, calculado y veloz, apenas se prolongó durante un minuto y medio.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los sospechosos rompiendo con martillos la puerta de vidrio de acceso al local, que estaba cerrada, y posteriormente destrozando seis vitrinas en busca de artículos de alto valor.

Un botín millonario

De acuerdo con la policía, entre lo robado se encuentran relojes Rolex valorados en aproximadamente 750.000 dólares y un collar de esmeraldas estimado en 125.000 dólares. Además, los ladrones sustrajeron diamantes, oro y otros artículos de lujo, alcanzando un botín cercano a los dos millones de dólares.

Durante el asalto, uno de los sospechosos amenazó al personal de la joyería con un spray para osos y un Taser. Afortunadamente, no se registraron heridos.

El impacto en la joyería familiar

Josh Menashe, vicepresidente de la tienda —que pertenece a su familia desde hace varias décadas— señaló que el personal quedó profundamente afectado por lo ocurrido.

“Estamos bastante conmocionados como personal”, declaró Menashe en conversación telefónica a The Associated Press el viernes. “Estaremos cerrados por un tiempo”.

El equipo de la joyería pasó las horas posteriores al asalto recogiendo vidrios rotos y trabajando en un inventario completo para calcular con precisión las pérdidas.

Fuga de los sospechosos

La policía respondió rápidamente a los llamados de emergencia, pero al llegar al lugar los asaltantes ya habían huido en un automóvil. Pese a los esfuerzos de búsqueda en los alrededores, lograron evadir a las autoridades.

Hasta el momento, la Policía de Seattle no ha anunciado arrestos relacionados con el caso y continúa solicitando a la comunidad cualquier información que pueda conducir a la identificación de los sospechosos.

