¿Cómo cobrar el cheque máximo del SSA de $5,108 al mes durante la jubilación en solo 3 pasos?

Actualmente, un jubilado en Estados Unidos recibe mensualmente cheques con montos mínimos de $2,000 dólares por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA).

Aunque lo montos se asignan dependiendo de varios factores principalmente la edad de jubilación, hay maneras en las que se puede aumentar los beneficios alcanzando montos máximos de $5,000 dólares, y aquí te contamos cómo se puede hacer para cobrar estos cheques:

Retrasar la jubilación

Cuando se está cercano al retiro, la decisión más difícil que puede llegar a tomar un adulto mayor es si retrasa o no la jubilación. Adelantar la solicitud para el retiro puede para algunos ser algo beneficioso; sin embargo, jubilarse a los 62 años que es la edad mínima representa un 30% menos en sus cheques mensuales.

Mientras que aquellos que deciden retirarse a los 70 años que es la edad máxima, obtienen más del 100% de los beneficios, uno de los montos más altos de Seguro Social.

Trabajar durante al menos 35 años

Para la jubilación es necesario que los solicitantes cumplan con todos los requisitos y uno de ellos es trabajar los años asignados por la SSA, en este caso el mínimo son 35 años laborables.

Ingresos máximos

El tercer paso o requisito que se debe tener para lograr un cheque máximo del Seguro Social es que durante esos 35 años laborables se gane el máximo en ingresos. Este año el máximo de ingresos imponibles es de $176,100 dólares, por lo tanto, aquellos que ganen más no pagan impuestos sobre esos ingresos.

