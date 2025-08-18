EE.UU. anuncia 30 imputados por tráfico de drogas y armas, incluyendo el Tren de Aragua

El Departamento de Justicia dio a conocer sobre el proceso de 30 imputados, incluyendo presuntos líderes de la banda transnacional del Tren de Aragua, después de una investigación de nueve meses sobre tráfico de drogas y armas en Colorado.

El anuncio se da a poco más de dos semanas de que en una operación conjunta entre el Gaula Élite de la Policía Nacional de Colombia y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), dos presuntos integrantes de alto rango de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua fueron detenidos en Medellín.

Ahora en Estados Unidos, la oficina del fiscal general para el distrito de Colorado anunció las detenciones por tráfico de drogas, asesinatos por contrato y delitos con armas de fuego, lo que incluye a “varios presuntos líderes y miembros de la designada como organización terrorista extranjera Tren de Aragua”.

¡𝐂𝐀𝐄𝐍 𝟐 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐃𝐈𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 ‘𝐓𝐑𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀’! En Medellín, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @DEAHQ, capturó a Luis Alejandro Enríquez Charaima, alias ‘Alex’, y Luis Fernando… pic.twitter.com/nGK69POnM9 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) July 31, 2025

Estos cargos incluyen a dos venezolanos que Colombia detuvo en julio y que están en espera de extradición a Estados Unidos: Luis Alejandro Enríquez Charaima, alias Alex, y Luis Fernando Uribe Torrealba, alias Luissito.

Los otros 28 individuos enfrentan cargos tras una indagatoria de nueve meses que comenzó en un complejo de apartamentos en el área metropolitana de Denver, la capital de Colorado, que “experimentó un incremento en crimen violento y actividades de drogas”, según un comunicado del DOJ.

Los cargos incluyen tráfico de armas, usar armas para traficar drogas, posesión de armas y municiones en manos de extranjeros ilegales, y traficar sustancias como metanfetaminas, cocaína y ‘Tulsi’, un narcótico de color rosado que se originó en Venezuela que contiene ketamina y éxtasis, según el Gobierno de EE.UU.

Cinco de los acusados están señalados de conspiración para cometer homicidio bajo contrato.

Además, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) recobró 69 armas de fuego en el operativo, incluyendo pistolas automáticas, y “muchas de ellas están relacionadas con tiroteos en Denver y Aurora”, incluyendo robos, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su lucha contra la banda criminal del Tren de Aragua, que nació en las cárceles de Venezuela, a la que declaró como organización terrorista desde el primer día de su gestión, el 20 de enero, y a la que ha usado como justificación para sus políticas migratorias restrictivas con Venezuela.

