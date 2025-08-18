“El Gatopardo”, la nueva serie de época de Netflix que promete ser una de las mejores de 2025

Las adaptaciones de grandes novelas a la gran pantalla han existido desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años las plataformas de streaming, especialmente Netflix, han optado por otro formato: las series.

En ese sentido, Netflix ha dado un nuevo paso en la misma dirección, con una nueva adaptación de un nuevo clásico literario, en esta ocasión europeo. Se trata de “El Gatopardo” (Anagrama), obra del italiano Giuseppe Tomasi Di Lampedusa.

Una novela publicada en 1958 donde se narra la caída de la aristocracia como clase social dominante. Los burócratas, por un lado, y la burguesía, por otro, se están haciendo con el poder. En 1963 tuvo su primera adaptación al cine.

Trama de “El Gatopardo”

Netflix estrenó “El Gatopardo”, una mega producción de 6 episodios que adapta una de las grandes obras de la literatura italiana de siglo XX. Esta serie de época conllevó un gran esfuerzo de reconstrucción y está recibiendo excelentes críticas.

“Una familia aristócrata siciliana del siglo XIX se ve atrapada en una vorágine de cambios sociopolíticos. Sicilia, década de 1860, en plena revolución, don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, siempre ha vivido rodeado de belleza y privilegios. Pero a medida que la unificación italiana se va consolidando y la aristocracia ve amenazada su posición, Fabrizio se da cuenta de que el futuro de su familia corre peligro. Para evitarlo, tiene que forjar nuevas alianzas que pondrán a prueba todos sus principios”, es la sinopsis que muestra Netflix sobre la serie.

Esta obra está situada entre 1860 y 1910 en Sicilia y se centra en las vivencias de Don Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina y su familia. La serie amplió levemente los sucesos de la novela, de hecho, incorporó cartas de Lampedusa y como punto de vista eligió el de Concetta, la hija del protagonista.

La serie está protagonizada por Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel, Saul Nanni, Pablo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni, Greta Esposito.

“El Gatopardo” ha recibido comentarios positivos, incluso hay quienes han asegurado que es “un retrato exquisito de una familia siciliana en tiempos revueltos”, lo que la lleva a ser una producción impactante repleta de melodrama.