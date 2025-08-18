Horóscopo: qué será de tu semana del 18 al 23 de agosto de 2025

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Menos efusivo pero mucho más conectado con sus deseos. Su gente querida se ofende por nimiedades y eso lo lastima. Evite responderles.

DINERO: Cuesta arriba. Le resultará complicado empatizar con alguien de la familia muy dependiente. Deudas y retrasos alteran su humor.

CLAVE DE LA SEMANA: Ceder será poder. Negociará mejor si tiene una postura flexible.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Nada de medias tintas. O se compromete a fondo con su pareja o busca nuevos aires. La pasión tiene que guiarlo y ser gratificante.

DINERO: Algo llega mal barajado de entrada. Tome propuestas a largo plazo con pinzas y base sus acciones en lo que posee hoy.

CLAVE DE LA SEMANA: Saldrá adelante aunque enemigos poderosos le cierren el paso.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Enojos de pareja con final feliz. El otro no le pertenece y por eso mismo, a mayor presión, mayor resistencia. Mucha paciencia y suavidad.

DINERO: Al mando de una situación laboral o económica que se le va de las manos. A no rendirse, la recompensa llegará.

CLAVE DE LA SEMANA: Permítase dar órdenes en el trabajo, pero en casa no.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Adorable y empático, atraerá a gente tan cariñosa y sensible como usted. Diga no a los celos, la inseguridad y los bloqueos afectivos.

DINERO: Se presentan situaciones excepcionales y debe ubicarse a mitad de camino entre la osadía y la prudencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Los tiempos que corren requieren más acción que razón.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Lo cegarán sus propias ilusiones. Intente ver con claridad. Enamorado del amor, apenas si acusará recibo de un afecto real y concreto.

DINERO: No se deje ganar por la indolencia. Mida pros y contras de todo lo que proyecta antes de dar un primer paso.

CLAVE DE LA SEMANA: Es momento de poner los pies en la tierra. Mida sus gastos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: A prueba de entrometidos. No escuche a quienes tratan de boicotear un vínculo que lo hace feliz. Momento privilegiado para mudarse.

DINERO: Giro favorable para su economía. A su tesón de siempre se suma una buena dosis de suerte. Brillantes negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: Si es de hablar poco, sorprenderá con su palabra cariñosa.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Su pareja y su familia aplauden cada uno de sus triunfos, aunque colaboran poco y nada. Etapa de reorganización hogareña y personal.

DINERO: Si quiere reconstruir su estructura de trabajo, haga hincapié en sus relaciones comerciales, son sostén de lo demás.

CLAVE DE LA SEMANA: Agote opciones antes de lanzarse a un cambio laboral.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Encuentros de corazón a corazón, incluso con quien recién ingresa en su vida.

DINERO: Será una semana próspera y con un buen flujo de efectivo. Igualmente, controle gastos porque en breve la fortuna mutará.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea generoso con quien realmente necesita de usted.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Cierto desgaste en los vínculos que se va superando. Ya nada será como era, pero si es paciente, incluso podría ser mejor. Inténtelo.

DINERO: Bastante presionado por circunstancias complejas. Haga lo que pueda, sin enojarse consigo mismo si llega al límite.

CLAVE DE LA SEMANA: Agua que no has de beber… Rechace esa tentadora oferta.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Se hace entender por su pareja y logra entenderse a sí mismo. Expresar lo que siente es fundamental. Un ciclo de erotismo sin igual.

DINERO: Haga foco en esos eventos laborales que renueven su modo de trabajar. La creatividad ayuda a que se generen ganancias.

CLAVE DE LA SEMANA: Confíe, aunque haya riesgo, está protegido y saldrá indemne.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Desorden en casa y confusión. Si tiene el poder familiar en sus manos, úselo bien. Todo integrante del grupo tiene derecho a discrepar.

DINERO: El caos conserva un lado positivo, ya que gracias al factor sorpresa hace grandiosas operaciones comerciales.

CLAVE DE LA SEMANA: Quien lo ama puede oponerse a su opinión. Sea razonable.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Presiones de gente que quiere, aunque usted no quiera exactamente lo mismo que ellos. Gane algo de tiempo hasta que sepa cómo seguir.

DINERO: Contento, aunque no de abasto frente a las demandas del mercado. Es tiempo de apurar negocios que ya han madurado.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Agobiado? ¡Tome las pruebas de la vida con filosofía!