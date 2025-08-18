ICE arresta a inmigrante que esperaba que su hijo saliera de la escuela

Lo que muchos padres y madres temían, ahora se está cumpliendo: agentes de ICE cerca de las escuelas. A menos de media cuadra de la institución donde estudia su hijo, donde esperaba para recogerlo, un padre inmigrante fue arrestado por varios uniformados.

Desde la comunidad de Linda Vista, en San Diego, el hombre fue sacado de su auto por tres agentes, quienes lo sujetaban de ambos brazos para llevarlo hasta una camioneta.

El arresto del inmigrante se produce apenas cuatro días después del reinicio de clases, luego de las vacaciones del verano.

Una madre de familia, atemorizada ante la situación, aseguró para un reporte de Noticias Telemundo que conocía al hombre y ahora está consciente de que mañana podría tocarle a ella. “Duele mucho”, expresó.

Tuvieron que llamar a la madre del estudiante para que lo recogiera

El hijo del inmigrante, quien estudia en el Linda Vista Steam Magnet School, se quedó esperando a su papá después de que terminó el día de clases. El propio distrito escolar confirmó que debieron llamar a la madre del menor para que lo buscara.

“Le hablaron a la directora para decirle que se llevaron al papá y ella asumió la responsabilidad de comunicarse con la mamá para que alguien recogiera al niño”, dijo la doctora Fabiola Bagula, superintendente del distrito escolar uniformado de San Diego.

Otra madre que conoció la situación expresó que siente profunda tristeza por ver que “ya ni en las escuelas estamos seguros”. Sin embargo, las autoridades aclararon que, aunque no pueden controlar lo que sucede en las calles, la escuela sigue siendo un lugar seguro.

Asimismo, una estudiante comentó que las calificaciones han pasado a un segundo plano y lo que realmente quiere es poder ver a su mamá cuando sale del salón de clases. “A veces me preocupa, porque no sé si va a regresar por mí. No solo yo, hay muchos niños que se sienten igual”, dijo.

