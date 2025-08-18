Signos del zodiaco chino que enfrentan desafíos a partir del 18 de agosto

La semana del 18 al 24 de agosto de 2025 se presenta con momentos de tensión según el horóscopo chino.

Durante estos días, si bien será de fortuna para algunos signos, habrá los que enfrentarán desafíos que pondrán a prueba su paciencia, sus relaciones y su energía vital.

En especial, los días 18, 20 y 22 de agosto marcan puntos críticos donde la inestabilidad y los cambios inesperados pueden sentirse con más fuerza.

Aunque estas predicciones muestran desafíos, la astrología china también aconseja cómo enfrentarlos para evitar que afecten la prosperidad futura.

A continuación, conoce cuáles son los signos menos favorecidos de la semana y qué recomendaciones pueden seguir para salir fortalecidos.

1. Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata sentirá que la rutina no avanza como esperaba. Desde el lunes 18 de agosto, la energía astral anuncia retrasos en proyectos y posibles discusiones en el entorno laboral.

Esta situación puede generar frustración y hacer que pierdas la paciencia con facilidad.

El día 20 de agosto, tu signo experimentará una prueba emocional: personas cercanas pueden no corresponder al esfuerzo que realizas, lo que te hará sentir infravalorado.

Sin embargo, la enseñanza de esta semana es clara: necesitas aprender a dar sin esperar reconocimiento inmediato.

Consejo para la Rata

Evita involucrarte en conflictos innecesarios y utiliza estos días para organizar tus finanzas y establecer prioridades. La calma y la estrategia serán tus mejores aliados.

2. Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Para el signo del Perro, la semana del 18 al 24 de agosto traerá momentos de incertidumbre en el terreno emocional.

Tu carácter noble y leal puede verse puesto a prueba, especialmente el 22 de agosto, cuando ciertas actitudes de personas cercanas te hagan sentir traicionado o decepcionado.

En el trabajo, podrías percibir que tus esfuerzos no son valorados, lo que te llevará a cuestionar si estás en el lugar correcto. Sin embargo, este no es el momento de tomar decisiones drásticas; es tiempo de observación y análisis.

Consejo para el Perro

El horóscopo chino recomienda evitar discusiones directas esta semana. Dedica más tiempo a ti mismo, practica actividades que fortalezcan tu equilibrio interno y recuerda que no todo lo que sucede es personal.

3. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón suele brillar con su energía imponente, pero en la semana del 18 al 24 de agosto sentirá un peso adicional sobre sus hombros.

Desde el martes 19, las obligaciones aumentarán y la presión externa podría hacer que pierdas la motivación.

El día 20 de agosto será clave, ya que podrías enfrentarte a una decisión que no estabas preparado para tomar. La sensación de que el tiempo no alcanza será fuerte, y esto podría generar estrés físico y mental.

Consejo para el Dragón

Aprende a delegar responsabilidades y evita cargar con todo. Reconoce que incluso alguien fuerte como tú necesita descanso.

Un respiro a mitad de semana te permitirá recuperar la claridad y evitar errores impulsivos.

Recomendaciones para los signos menos favorecidos

En general, la astrología china les sugiere a estos signos evitar decisiones apresuradas entre el 18 y el 22 de agosto.

Escuchar su intuición, el horóscopo chino aconseja estar atentos a las señales internas. Proteger tu energía, dedicar tiempo a actividades relajantes como meditación, caminatas o yoga.

