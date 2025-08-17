Los signos menos favorecidos en la semana del 18 al 24 de agosto

La semana del 18 al 24 de agosto de 2025 trae consigo movimientos cósmicos de gran intensidad.

Con la Luna uniéndose a Venus en Cáncer, la posterior fusión con Mercurio en Leo y la Luna Nueva en Virgo, muchos signos recibirán una dosis de suerte y energía positiva. Sin embargo, no todos estarán bajo la misma influencia.

Algunos deberán mantener la calma, ser pacientes y trabajar en su equilibrio emocional para no dejarse arrastrar por tensiones o situaciones imprevistas.

Te contamos cuáles son los signos del zodiaco menos favorecidos de la semana y qué recomendaciones astrológicas pueden ayudarte a transitar estos días con mayor armonía.

1. Tauro

Los taurinos sentirán una energía contradictoria durante esta semana. La influencia de Venus en Cáncer puede traer nostalgia y replanteamientos emocionales que los harán dudar de sus relaciones o vínculos afectivos.

¿Qué puede esperar Tauro?

Momentos de inestabilidad emocional, confusión en temas de pareja o familia, la necesidad de soltar viejas cargas y no aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo.

Los astros recomiendan no tomar decisiones impulsivas y, en lugar de buscar respuestas fuera, mirar hacia dentro.

La introspección será la mejor herramienta para superar estos días. Practicar meditación o escribir un diario personal ayudará a liberar tensiones.

2. Géminis

Con la Luna y Mercurio en Leo, los geminianos sentirán una presión extra en el área laboral y comunicativa.

Aunque la energía los impulsa a expresarse y tomar protagonismo, existe el riesgo de que el exceso de responsabilidades los lleve a cometer errores o sentirse agotados.

Obstáculos principales para Géminis

Principalmente podría sentir sobrecarga de tareas y compromisos, experimentar malentendidos con colegas o familiares, así como dificultad para organizar ideas de manera clara.

El consejo astrológico es enfocarse en lo esencial, delegar cuando sea posible y cuidar el descanso mental. Un respiro a tiempo puede evitar grandes frustraciones.

3. Libra

La Luna Nueva en Virgo del 23 de agosto será un punto de inflexión para Libra, ya que pondrá de manifiesto los aspectos de su vida que necesitan orden y disciplina.

Sin embargo, esta búsqueda de perfección puede derivar en tensión y autoexigencia excesiva.

Energías que afectan a Libra

Tendrá la sensación de estar bajo la lupa constantemente y dudas sobre las decisiones tomadas en el ámbito laboral. Adicional, podría llegarle una preocupación por no cumplir con expectativas ajenas.

La clave para esta semana será no caer en la autocrítica destructiva. En cambio, Libra debe aprender a reconocer sus logros y aceptar que el progreso se construye paso a paso.

Consejos para los signos menos favorecidos

Aunque Tauro, Géminis y Libra sean los más afectados del 18 al 24 de agosto de 2025, los astros aconsejan a todos los signos adoptar ciertas prácticas para mantener la calma:

Evitar decisiones apresuradas: la energía astral puede nublar el juicio.

Cuidar la salud física y emocional: dormir bien, comer de manera equilibrada y hacer ejercicio suave.

Practicar el desapego: dejar ir lo que ya no suma permitirá abrir espacio a nuevas oportunidades.

Buscar espacios de silencio: momentos de meditación, paseos al aire libre o simplemente desconectarse de las redes sociales.

Sigue leyendo:

• 3 signos necesitan un descanso urgente antes de terminar agosto

• Los signos zodiacales con mala suerte en el amor y la amistad

• Por qué Marte en Libra afecta más a 4 signos del zodiaco