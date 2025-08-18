Turki Alalshikh descarta pelea entre Benavídez y Beterbiev en 2025

Turki Alalshikh descartó la posibilidad de que David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y Artur Beterbiev se enfrenten a finales de año tras los recientes rumores.

En una publicación en su cuenta oficial en X, Alalshikh mencionó que en el 2026 sí se podría estar concretando el enfrentamiento entre ambos, pero por los momentos deben cumplir con sus combates del 22 de noviembre.

“Eso no es verdad. Quizá el próximo año”, escribió en respuesta a los rumores, ya que José Benavídez Sr. insinuó que Beterbiev podría suplir a Anthony Yarde -próximo rival del Monstruo Mexicano- si algo extraordinario pasa.

this is not truth! Maybe next year👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 16, 2025

Recordemos que tras la segunda pelea, Dmitry Bivol renunció a su título del CMB para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez -quien se convirtió en campeón absoluto- y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con Artur Beterbiev.

Según el equipo del ruso, el campeón unificado de 175 libras desapareció de las negociaciones y no se comunicó más con ellos, por lo que Beterbiev se cansó de esperar y concretó una pelea con Deon Nicholson en la cartelera que se realizará el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

Después de anunciar la pelea, el equipo del ruso mostró interés en enfrentar a Benavídez porque su misión es recuperar los cinturones del peso semicompleto que una vez le pertenecieron.

En el evento principal de esa misma cartelera, el Monstruo Mexicano estará defendiendo por primera vez su cetro ante el peligroso Anthony Yarde. De salir victoriosos, ambos podrían verse las caras en el 2026 como ya ha insinuado el jeque árabe Turki Alalshikh.

Atur Beterbiev quiere recuperar los cinturones de las 175 libras. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 40 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

