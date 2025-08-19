Arrestan en North Bay a un hombre acusado de asesinar a su suegro de 94 años

El Departamento del Sheriff del Condado de Sonoma informó que el arresto de un hombre de 71 años, cuyo nombre no fue revelado de inmediato, ocurrió días después de que su suegro, Sy Van Nguyen, de 94 años, fuese hallado inconsciente en la casa familiar ubicada en River Road.

Nguyen fue declarado muerto el 11 de agosto sin que presentara señales de violencia ni trauma físico. Sin embargo, las autoridades anunciaron que el 15 de agosto recibieron nueva evidencia que descartaba la hipótesis de una muerte natural y apuntaba a un homicidio intencional.

La captura del sospechoso

Tras obtener una orden de arresto, los investigadores allanaron la propiedad donde ambos hombres residían, en viviendas separadas. Para entonces, el yerno había desaparecido.

El operativo se extendió durante horas hasta que, alrededor de las 4:15 de la madrugada del sábado, agentes localizaron al sospechoso dentro de un vehículo en la cuadra 1700 de Marlow Road. Fue detenido en el lugar por detectives del equipo CSI del sheriff y trasladado a la cárcel del condado de Sonoma, donde permanece sin derecho a fianza.

La noticia ha conmocionado a los vecinos de la tranquila zona vitivinícola del condado.

“Es horrible. Puedo ver su casa desde allá arriba”, dijo Lynn Burglund, propietaria de Joseph Swan Vineyards, quien aseguró no poder creer que su vecino estuviera involucrado en un crimen de esta magnitud.

Otro residente, Don Pelletti, recordó a la víctima caminando por Trenton Road junto a su hija: “Era un señor mayor, sí. Muy tranquilo”. Sobre el sospechoso, Pelletti lo describió como “un vecino diferente, reservado, que no quería a nadie en su propiedad”.

Un tercer vecino, que prefirió no aparecer en cámara, comentó que el detenido era aficionado al senderismo: “Parecía simpático, un hombrecito. Cuando hablábamos de caminatas, se mostraba entusiasmado”.

La Oficina del Sheriff no ha revelado cuál es la evidencia clave que permitió reclasificar el caso como homicidio. Tampoco ha precisado la relación entre las circunstancias del hallazgo y los hallazgos posteriores que llevaron a la detención.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta, a la espera de que las autoridades ofrezcan más detalles sobre lo que realmente ocurrió en la casa de River Road y cuáles fueron los motivos que llevaron al crimen.

