Equipo de Oleksandr Usyk explica solicitud de extensión a la OMB

Serhii Lapin, director del equipo de Oleksandr Usyk, explicó que el ucraniano solicitó una extensión a la Organización Mundial de Boxeo (OMB) porque su cuerpo necesita recuperarse de algunas lesiones y dejó claro que el campeón indiscutible de peso pesado se ha ganado el derecho de elegir su futuro.

En un comunicado publicado en el sitio web Ready To Fight, Lapin también destacó que Usyk siempre ha respetado las reglas del boxeo y a los oponentes potenciales, por lo que pidió que no presionen “a los caballos”.

“A lo largo de toda su carrera profesional, tanto Oleksandr Usyk como todo nuestro equipo han demostrado que respetamos a todos los oponentes potenciales, así como las reglas que rigen el boxeo profesional. Durante el último año y medio, Usyk ha logrado un logro histórico al convertirse en el campeón indiscutible de peso pesado en dos ocasiones. Esto exigió un tremendo esfuerzo físico y mental, y un gran sacrificio“, dijo.

Joseph Parker es el retador obligatorio de Oleksandr Usyk por la OMB. Crédito: Frank Augstein | AP

“El campeón se ha ganado la oportunidad de permitir que su cuerpo se recupere de los efectos de un régimen de entrenamiento agotador y de lesiones que a menudo son invisibles para el mundo exterior. Y, en definitiva, simplemente para descansar y pasar tiempo con su familia. Y lo más importante: se ha ganado el derecho a elegir su propio futuro y a tomarse el tiempo necesario para tomar esa decisión. Así que, muchachos, no presionen a los caballos”, agregó.

Recordemos que la OMB ordenó que Oleksandr Usyk se enfrentara a Joseph Parker, retador oficial del organismo. Tras cumplirse el plazo para las negociaciones, el campeón pidió una extensión de 90 días para tratar sus lesiones. Según BoxingScene, el organismo sancionador está dispuesto a aceptar una prórroga moderada y no lo solicitado por el ucraniano.

Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

