Hallan a cuatro miembros de una familia muertos en New Hampshire en aparente asesinato-suicidio

Cuatro integrantes de una familia, incluidos dos niños, fueron encontrados muertos en una vivienda de Madbury, New Hampshire, en lo que las autoridades investigan como un posible asesinato-suicidio.

El hecho ocurrió la noche del lunes, cuando agentes de policía acudieron a la residencia tras recibir una llamada al 911 que reportaba a varias personas fallecidas en el interior. Al llegar, poco después de las 8:20 p. m., los uniformados encontraron los cuerpos de dos adultos y dos menores, todos con heridas de bala.

Un niño sobrevivió

En medio de la tragedia, un niño pequeño fue hallado con vida e ileso, según confirmó la Oficina del Fiscal General de New Hampshire. El menor quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Los nombres de las víctimas no han sido divulgados a la espera de las autopsias, que se llevarán a cabo este miércoles por la Oficina del Médico Forense Jefe, y de la notificación a los familiares más cercanos.

Aunque se indaga bajo la hipótesis de un asesinato-suicidio, el fiscal general adjunto Ben Agati señaló que las autoridades aún tratan de esclarecer lo sucedido.

“Creo que los investigadores probablemente aún tienen más preguntas que respuestas. Una de las más importantes es el motivo. ¿Por qué? Esa es probablemente una de las cosas más difíciles que intentan comprender: entender cómo sucedió esto y cuál fue la secuencia de eventos dentro de esa casa”, declaró Agati al medio local WMUR, afiliado a ABC.

Las autoridades aseguraron que no existe ninguna amenaza activa para la comunidad, y pidieron paciencia mientras se desarrolla la investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

Sigue leyendo: