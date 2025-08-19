Jefe de la Fuerza Aérea anuncia sorpresiva salida; es la quinta baja de un mando militar con Trump

El Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, David Allvin, dijo que abandonará el puesto en noviembre, un anuncio que resultó sorpresivo al faltarle aún la mitad de su mandato y que implica la quinta salida de un militar de alto rango tras la llegada al poder del presidente Donald Trump.

De forma oficial, se dijo que el general Allvin, principal oficial uniformado de la Fuerza Aérea, se retirará anticipadamente, sin especificar el motivo de su partida, aunque medios estadounidenses como The Washington Post consideran que responde a una decisión de la Administración Trump.

Según este diario, a Allvin se le informó la semana pasada de que se le pediría el retiro porque el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quiere una dirección diferente al frente de las Fuerzas Aéreas.

(2/2) More than anything, I’m proud to have been part of the team of Airmen who live out our core values of integrity, service and excellence every day as we prepare to defend this great nation. — General David Allvin (@OfficialCSAF) August 18, 2025

En este contexto, la Fuerza Aérea emitió un comunicado revelando los planes de Allvin de retirarse en noviembre, pero no dio ninguna explicación de por qué se va apenas dos años después de iniciado su mandato.

“Agradezco la oportunidad de servir como Jefe de Estado Mayor de la 23.ª Fuerza Aérea y la confianza depositada en mí por el Secretario Meink, el Secretario Hegseth y el Presidente Trump para liderar nuestro servicio”, declaró Allvin.

“Más que nada, me enorgullece haber formado parte del equipo de aviadores que viven nuestros valores fundamentales de integridad, servicio y excelencia cada día mientras nos preparamos para defender a esta gran nación”, continuó.

Sin embargo, la aparente jubilación ha sorprendido teniendo en cuenta que Allvin se había mostrado muy favorable a las reformas impulsadas por el propio Hegseth para la inversión en materia de armamento y activos con el objetivo de modernizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses, así como a los recortes de personal en el Pentágono.

Allvin es el quinto líder militar estadounidense que dimite desde la llegada de Donald Trump en enero.

En enero, Trump ordenó el despido de la comandante de la Guardia Costera, la almirante Linda Fagan, y en febrero, despidió al general Brown como jefe del Estado Mayor Conjunto y destituyó a la jefa de Operaciones Navales, la almirante Lisa Franchetti.

En abril, Trump despidió al jefe del Comando Cibernético, general Timothy Haugh.

