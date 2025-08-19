Jorge Hernández, líder de los Tigres del Norte, sufre dolorosa caída en pleno show

El cantante Jorge Hernández, quien tiene 72 años y es el líder de los Tigres del Norte, se llevó tremendo susto, el domingo 17 de agosto, luego de que terminara en el suelo en pleno concierto.

La escena se produjo cuando la famosa agrupación estaba sobre el escenario durante la Feria Nacional Potosina, en San Luis Potosí, México, a donde acudieron para deleitar a sus seguidores con algunos de sus más grandes éxitos.

La presentación, a la que se dieron cita más de 150,000 personas, se vio interrumpida momentáneamente cuando el “Jefe de Jefes” se tropezó durante la interpretación del tema ‘La Lotería’.

El momento quedó grabado en video gracias a uno de los asistentes al show, quien captó el preciso instante en que el reconocido intérprete perdió el paso y terminó en el suelo.

Si bien es verdad que le costó algo trabajo reincorporarse, Jorge Hernández en ningún momento soltó su inseparable acordeón, con lo que dio muestras de su gran profesionalismo.

Tras reincorporarse, con la ayuda de su hermano y de miembros del staff, el vocalista fue ovacionado por los asistentes al lugar, quienes celebraron su entrega durante la presentación, pues en ningún momento dejó de cantar.

Hasta el momento los Tigres del Norte no han emitido comunicado alguno sobre lo sucedido, sin embargo, se sabe, de acuerdo al testimonio de sus familiares cercanos, que el músico se encuentra bien y descansando en casa.

