Prueba de manejo a fondo del VW Golf R Black Edition 2025

El 2025 Volkswagen Golf R Black Edition es una edición especial que lleva el diseño del icónico hot hatch a un estilo más agresivo y exclusivo.

El Golf R Black Edition está equipado con un motor 2.0 litros turbo TSI de cuatro cilindros, con 315 caballos de potencia y tracción integral 4Motion, acoplado a una transmisión automática DSG de 7 velocidades.

Acelera de 0 a 100 km/h en poco más de 4 segundos y cuenta con modos de manejo personalizables.

En su exterior, esta edición especial del 2025 Golf R se distingue por sus acabados exteriores completamente en negro brillante, incluyendo parrilla, insignias, carcasas de espejos, rines y pinzas de freno, además de faros oscurecidos y detalles en fibra de carbono.

El interior, también en tonalidades oscuras, incorpora asientos deportivos de piel y microfibra, costuras grises, volante multifunción calefactable, cuadro de instrumentos digital y pantalla central compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

