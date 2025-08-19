window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Prueba de manejo a fondo del VW Golf R Black Edition 2025

El 2025 Volkswagen Golf R Black Edition es una edición especial que lleva el diseño del icónico hot hatch a un estilo más agresivo y exclusivo

Por  Ramón Castro

El 2025 Volkswagen Golf R Black Edition es una edición especial que lleva el diseño del icónico hot hatch a un estilo más agresivo y exclusivo.

El Golf R Black Edition está equipado con un motor 2.0 litros turbo TSI de cuatro cilindros, con 315 caballos de potencia y tracción integral 4Motion, acoplado a una transmisión automática DSG de 7 velocidades.

Acelera de 0 a 100 km/h en poco más de 4 segundos y cuenta con modos de manejo personalizables.

En su exterior, esta edición especial del 2025 Golf R se distingue por sus acabados exteriores completamente en negro brillante, incluyendo parrilla, insignias, carcasas de espejos, rines y pinzas de freno, además de faros oscurecidos y detalles en fibra de carbono.

El interior, también en tonalidades oscuras, incorpora asientos deportivos de piel y microfibra, costuras grises, volante multifunción calefactable, cuadro de instrumentos digital y pantalla central compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

