¿Quieres saber si un billete es falso? Así puedes hacerlo usando la cámara de tu smartphone

La detección de billetes falsos se ha vuelto más accesible gracias a las tecnologías integradas en los teléfonos móviles. Solo basta con usar la cámara del dispositivo y aplicaciones especializadas, para comprobar si un billete es auténtico o no.

Los smartphones actuales disponen de sensores que pueden captar detalles imperceptibles a simple vista, lo que supone un método completamente útil ante el aumento de falsificaciones en circulación.

Con la incorporación de cámaras de alta resolución, linterna y potentes procesadores en los celulares, la verificación de billetes ya no depende exclusivamente de métodos manuales ni de equipos bancarios especializados.

Cómo detectar la autenticidad de un billete con tu smartphone

El primer paso para detectar la autenticidad de un billete con el celular es aprovechar los recursos que incorpora de fábrica. Al activar la cámara en modo macro se pueden revisar detalles de seguridad que resultan invisibles a simple vista, como las microimpresiones, texturas y relieves de los billetes.

Al hacer Zoom con la cámara del dispositivo se pueden observar diferentes letras o números que, en caso de ser un billete falso, puede presentarse con tonalidades borrosas o mal definidos.

Otra de las mejores opciones para detectar la veracidad o falsedad de un billete, es usar la linterna del teléfono que ofrece la posibilidad de iluminar los billetes a contraluz, resaltando marcas de agua, hilos de seguridad y elementos transparentes que suelen no aparecer o hacerlo de manera defectuosa en las falsificaciones.

Aplicaciones para identificar billetes falsos

Una de las aplicaciones más innovadoras en este campo es Cash Reader Bill Identifier, disponible tanto para usuarios de Android como de iPhone que facilita la verificación de billetes con solo escanearlos mediante la cámara del dispositivo móvil.

Al otorgar permisos básicos, como el acceso a la cámara, la aplicación permite a los usuarios verificar la autenticidad de los billetes en cuestión de segundos, gracias a un sistema avanzado que analiza las características de cada divisa.

Por otro lado, otra aplicación que ha ganado popularidad es MCT Money Reader, exclusiva para dispositivos Android. Esta herramienta se destaca por su simplicidad y efectividad. Para utilizarla, el usuario debe activar la opción “recognize” y escanear el billete con la cámara trasera del teléfono. Una vez hecho esto, la app procesa la imagen y confirma si el billete es genuino o no.