Bella Thorne responde a las críticas tras proponerle matrimonio a su novio

A solo unas horas de haber compartido un emotivo video del momento en el pidió matrimonio a su novio Mark Emms, el nombre de la actriz Bella Thorne vuelve a encabezar los titulares. Ahora por la respuesta que la famosa envió a quienes la criticaron por haber dado un giro “inesperado” a la tradición. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue el pasado 18 de agosto cuando la ex estrella de Disney Channel compartió con sus seguidores más fieles un emotivo video en el que quedó inmortalizada la propuesta de matrimonio que hizo al productor de cine, justo dos años después de que este sellara su compromiso.

Y aunque miles de internautas aplaudieron la iniciativa de Thorne, no faltaron aquellos que emitieron críticas por esta decisión: “Chicas, no normalicemos esto, ¿de acuerdo?” y “Preferiría que me arrancaran las uñas antes que hacer eso”, son algunas de las opiniones que se generaron en la red.

Sin embargo, la famosa de 27 años no se quedó callada y, con la personalidad frontal que la caracteriza, lanzó un breve, pero contundente mensaje con el que dejó ver que más allá de sentirse atacada, los señalamientos se los toma con humor.

“¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos!“, escribió Bella Thorne a través de sus historias de Instagram, sobre una foto en donde se aprecia a su prometido y su mascota.

Por su parte, los fans de la artista se pronunciaron en su defensa por medio de respuestas como: “Quiero llorar, que lindos”, “Los hombres también merecen ser amados, también merecen detalles y ser sorprendidos. Ya es una relación sólida, por ende es una conquista mutua, y punto” y “La gente se ataca y a ella le propusieron matrimonio primero y un año después lo hizo ella también”, por mencionar algunos.

De acuerdo con la revista Vogue, Mark Emms y Bella Thorne se comprometieron en mayo de 2023 en su casa de California, cuando el productor sorprendió a la actriz con un anillo de diamante tras una romántica cena.

