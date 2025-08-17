Bella Thorne sorprende al proponerle matrimonio a su novio

La polémica siempre parece encontrar a Bella Thorne, y esta vez no fue la excepción. La actriz y creadora de contenido sorprendió a todos al proponerle matrimonio a su ya prometido, Mark Emms, en un escenario lleno de velas, globos en forma de corazón y flores. ¿El resultado? Una avalancha de reacciones divididas entre quienes lo encontraron empoderador y quienes lo vieron como un gesto redundante.

A través de Instagram, Bella compartió el momento en el que se arrodilla frente a un desprevenido Emms, quien al principio no entendía qué ocurría… hasta que vio la cajita del anillo. La reacción de él —boca abierta, ojos como platos— fue tan dramática como la escena misma.

“Nos conocimos hace 3 años, un año después él me propuso matrimonio, ahora un año después yo también lo hice 🥴❤️”, escribió la exestrella de Disney en la publicación.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar. Hubo de todo: Los críticos dejaron comentarios como:

“Si él ya te propuso matrimonio, ¿para qué repetirlo?”

“Prefiero que me arranquen las uñas con alicates antes de hacer esto”

“Chicas en 2025: ¡Dijo que síííí! 🥹💍” (con toda la ironía del mundo).

Mientras que, en otros comentarios, algunos apoyaron a la exestrella de Disney: “¡Es adorable! ¿Por qué tanto hate?”; “Poder femenino, te amo por esto” y “Lo más tierno que vi hoy”.

Bella, siempre divertida, respondió en sus Historias: “¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos! Totalmente divididos”. Y sí, la polémica estaba servida.

No es la primera celebridad en hacerlo

Lo cierto es que Thorne no es la primera celebridad en “proponerle” a su prometido (recordemos a Pink o a Kristen Bell), pero en su caso, la reacción fue más polarizada. ¿Fue un acto de amor fuera de lo convencional o simplemente un exceso de romanticismo?

Mientras algunos fans celebraban el gesto como una muestra de igualdad en la relación, otros lo vieron como un intento de llamar la atención. Pero, al final, lo que importa es que a Mark le encantó (o al menos eso mostró en cámara).

