Bella Thorne acusa a Mickey Rourke de agredirla durante el rodaje de una película

La actriz estadounidense Bella Thorne recurrió a sus redes sociales para acusar a Mickey Rourke de haberla agredido durante el rodaje de la película “Girl”, estrenada en 2020. Dijo que él tuvo una conducta inapropiada y que durante una escena la golpeó tan fuerte que le quedaron moretones en su cuerpo.

“Este p***** tipo. ¡Qué asco!”, escribió Thorne. “Tuve que trabajar con él en una escena donde estoy de rodillas con las manos atadas a la espalda. Se suponía que me iba a dar un golpe en la rótula con una lijadora de metal, pero en lugar de eso, la usó en mis genitales a través de mis jeans, golpeándolos una y otra vez. Tenía moretones en la pelvis. Trabajar con Mickey fue una de las peores experiencias de mi vida como actriz”.

No todo quedó ahí, pues en un post de X (antes Twitter) Bella expuso que Mickey la humilló frente al equipo de producción: “Tantas historias asquerosas de cosas por las que me hizo pasar en esa película, incluyendo en su última escena, cuando aceleró el motor para poder cubrirme completamente de lodo. No sé, supongo que pensó que era gracioso humillarme delante de todo el equipo. Tener que entrar en su tráiler absolutamente sola, porque él se negaba a hablar con el director o los productores. Así que tuve que convencerlo de que apareciera y terminara su trabajo, mientras gritaba demandas locas que quería de los productores.

“De hecho, tuve que rogar. Sola. En su tráiler, ya que la película no podía terminarse sin él. El trabajo de todos se habría perdido y habría sido completamente en vano. No quería hacerlo, me sentía incómoda, pero hice lo que me pidieron y lo que era mejor para la película. Mickey nunca debería haber puesto a nadie en ninguna de las posiciones en las que los puso”.

En un comunicado para Variety, un representante del actor dijo que éste no hará comentarios sobre las declaraciones de Thorne. “Estas acusaciones son extremadamente graves. El señor Rourke niega rotundamente cualquier mala conducta intencional. No fue informado de tales preocupaciones durante la filmación y hasta ahora desconocía la incomodidad de la señorita Thorne. Sigue dispuesto a cooperar con cualquier investigación apropiada a través de los canales adecuados. Afirmamos el derecho de todo artista a sentirse seguro y respetado en su entorno de trabajo”.

Bella Thorne se decidió a exponer sus conflictos con Mickey Rourke después del escándalo que provocaron los comentarios homofóbicos que hizo el actor a Jojo Siwa en el reality show “Celebrity Big Brother”. Tras recibir una amonestación y disculparse por sus acciones, Rourke finalmente salió de manera voluntaria de la casa, en la que habitan temporalmente artistas como Chesney Hawkes, Donna Preston y Jack Shepherd.

