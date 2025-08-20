BMW: el Serie 8 revive con el exclusivo M850i Heritage

A lo largo de más de tres décadas, el BMW Serie 8 ha representado la fusión entre elegancia y potencia dentro de la marca bávara. Desde su lanzamiento en 1990, aquel primer cupé conquistó tanto a entusiastas de la velocidad como a quienes buscaban un gran turismo con personalidad propia.

Ahora, en 2026, BMW retoma esa historia y presenta el M850i Heritage Edition, una versión que celebra 35 años de evolución del modelo con un enfoque pensado para coleccionistas.

El debut mundial de esta edición tuvo lugar en el Monterey Car Week 2025, en California, un escenario perfecto para mostrar un automóvil que combina exclusividad, diseño y memoria histórica.

BMW anunció que únicamente se fabricarán 500 unidades, todas en carrocería Gran Coupé, un formato de cuatro puertas que permite mantener el espíritu deportivo sin sacrificar practicidad.

Colores con nostalgia noventera

Uno de los detalles más llamativos de este modelo son sus tonalidades exteriores. BMW decidió rendir homenaje a los acabados más icónicos de los años 90 y ofrecerá cinco colores exclusivos: Rojo Brillante, Azul Mauricio metalizado, Negro Cosmos metalizado, Verde Oxford metalizado y Violeta Daytona metalizado.

Cada uno de ellos está inspirado en las opciones más vendidas durante la primera generación del Serie 8.

Las llantas también aportan carácter a la edición. De serie, equipa rines bitono de 20 pulgadas, mientras que opcionalmente se podrán elegir de doble radio en acabado gris órbita. Este toque, junto con neumáticos de alto rendimiento para verano, refuerza el carácter deportivo de la propuesta.

El techo en fibra de carbono y las franjas tricolores en los bordes recuerdan el ADN de la división M, símbolo de la herencia deportiva que BMW busca resaltar en cada detalle.

Un interior pensado para coleccionistas

Dentro del habitáculo, el M850i Heritage Edition se distingue por acabados que hacen referencia directa a los modelos de 1990. Los asientos M Sport llevan tapicería en cuero negro con costuras en forma de diamante y se combinan con gamuza sintética.

El techo, el tablero y los paneles de las puertas están revestidos en Alcántara, con un patrón exclusivo que recupera el estilo de hace tres décadas. Como guiño adicional, las costuras utilizan los tres colores característicos de la división M: rojo, azul claro y azul oscuro.

El interior del BMW M850i Heritage Edition. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

BMW también integró materiales de fibra de carbono en la consola central, la palanca de cambios y las molduras de las puertas. Sobre la palanca se encuentra una placa en cristal que certifica el número de edición, reforzando el carácter de pieza limitada. En los reposacabezas aparece la insignia M bordada, mientras que en los umbrales de las puertas se lee “M850i Edition M Heritage 1/500”.

Motor V8 con alma de gran turismo

Aunque el protagonismo de esta edición está en el diseño y la exclusividad, el apartado mecánico no se queda atrás. El M850i Heritage Edition monta el ya conocido motor V8 biturbo de 4.4 litros, capaz de generar 523 caballos de fuerza y 553 lb-pie de torque.

La potencia se transmite mediante una caja automática de ocho velocidades, apoyada por un sistema de tracción integral xDrive, lo que permite una aceleración de 0 a 60 mph en apenas 3,9 segundos.

La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 155 mph, cifra más que suficiente para un gran turismo de su categoría.

Con estas prestaciones, el M850i Heritage mantiene el equilibrio entre desempeño deportivo y confort de viaje en largas distancias, un sello que ha acompañado al Serie 8 desde su primera generación.

El BMW M850i Heritage Edition. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Exclusividad y precio

El BMW M850i Heritage Edition 2026 llegará a los concesionarios en noviembre de 2025, aunque los pedidos ya se encuentran abiertos. Con una producción tan limitada, se espera que la demanda supere rápidamente a la oferta, especialmente entre coleccionistas y entusiastas de la marca.

El precio base se ha fijado en $130,400 dólares, pero como ocurre con otros modelos especiales de BMW, el valor puede incrementarse con opciones de personalización y paquetes adicionales.

Teniendo en cuenta la exclusividad de las 500 unidades, es probable que su cotización aumente en el mercado secundario en los próximos años.

