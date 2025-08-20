Estudiante muere apuñalado en escuela secundaria de Phoenix

Un enfrentamiento entre dos estudiantes en la Preparatoria Maryvale, de Phoenix, terminó en tragedia este martes, cuando uno de ellos perdió la vida tras ser apuñalado.

La policía de Phoenix informó que el incidente ocurrió cerca de las 11:00 a. m. De acuerdo con el comandante David Saflar, todo comenzó con una pelea entre dos estudiantes que rápidamente se intensificó.

El oficial de seguridad escolar del campus intervino y logró detener a uno de los involucrados.

Dos estudiantes fueron trasladados a un hospital cercano. Uno de ellos resultó con heridas graves y más tarde falleció, confirmaron las autoridades.

No se busca a más sospechosos, precisó la policía en una rueda de prensa.

El jefe de policía de Phoenix, Matt Giordano, señaló que la investigación continúa y pidió a la comunidad proporcionar cualquier información o imágenes que puedan ayudar a esclarecer el caso.

La superintendente del Distrito Escolar Secundario Phoenix Union, Thea Andrade, calificó lo ocurrido como una “tragedia sin sentido” y anunció que este miércoles habrá un horario modificado para ofrecer asesoría y apoyo emocional a estudiantes y personal.

La alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, expresó su preocupación por la seguridad escolar y agradeció a los equipos de emergencia.

Por su parte, el superintendente estatal, Tom Horne, reiteró que las escuelas deben ser espacios seguros y lamentó la pérdida.

La policía aún no ha revelado detalles sobre el arma utilizada ni sobre la identidad de los estudiantes involucrados.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es esclarecer el incidente y garantizar la seguridad en los centros educativos de Phoenix.

