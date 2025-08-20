Ryan García duda que Gervonta Davis pelee con Jake Paul

Ryan García duda que Gervonta Davis enfrente a Jake Paul en una pelea de exhibición el 15 de noviembre, ya que no cree posible que el campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) acepte subir a 195 libras.

En una publicación en su cuenta oficial en X, García comentó que es una locura que muchos piensen que este duelo pueda suceder, pero en caso de que se concrete apostaría por el triunfo de Paul.

“Dudo mucho que esto pase, de ninguna manera Gervonta aceptaría 195 libras. Gervonta es pequeño por naturaleza, ¿y de verdad creen que decidirá subir hasta las 195 libras? Hay que ser un poco iluso para pensar que esto va a pasar. Si la pelea se realiza, apostaría por el peso pesado. El boxeo es oficialmente la WWE”, dijo.

I strongly doubt this happens, no way gervonta accepted 195 pounds



Gervonta is already small naturally and you really think he will decide to ballon up to 195 pounds 😂😂😂



You got to be delusional to think this is going to happen https://t.co/EEUdz1ez23 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) August 20, 2025

Esta disputa sorprende un poco a los fanáticos, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y la de Gervonta Davis en peso ligero. De acuerdo con Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

En esa ocasión “Mayweather no podía pesar más de 160 mientras que Logan tenía un límite de 190”, explicó el periodista en su cuenta oficial en X.

Recordemos que Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. en marzo y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis podría volver al ring en noviembre con Jake Paul. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

