Ford Bronco OG: un homenaje retro espectacular a 1966

Pocas camionetas en la historia del automóvil estadounidense han alcanzado el nivel de mito que ostenta la Ford Bronco. Nacida en 1966 como una todoterreno versátil y juvenil, este modelo no solo fue una herramienta práctica para el trabajo y la aventura, sino también un símbolo cultural en la vida al aire libre.

Sesenta años después, la marca del óvalo azul ha decidido rendirle homenaje con una creación muy especial: el Ford Bronco OG, un prototipo que revive el espíritu del icónico Roadster U13 en clave contemporánea.

El anuncio ha generado entusiasmo entre coleccionistas, fanáticos de la marca y nostálgicos que aún recuerdan aquellas primeras Bronco circulando por carreteras, playas y caminos de montaña. Aunque se trata de un vehículo conceptual, la propuesta de Ford deja en claro que el ADN de aquel Roadster sigue vivo y que su esencia puede reinterpretarse sin perder autenticidad.

De la pausa al renacimiento

La historia de la Bronco ha estado marcada por momentos de gloria y de silencio. Tras varias generaciones exitosas, la producción se detuvo en 1996, cuando Ford decidió apostar por otros segmentos de mercado. Durante más de dos décadas, los seguidores de la camioneta se preguntaron si alguna vez regresaría.

La respuesta llegó en 2021 con la sexta generación, que devolvió a la Bronco a los escaparates con un diseño moderno pero respetuoso con sus raíces. El éxito fue inmediato: en Estados Unidos se convirtió en un fenómeno y, poco a poco, fue ganando terreno en otros países.

Esa recuperación sentó las bases para que, en el 60 aniversario de su debut, Ford se permitiera mirar hacia atrás y rescatar uno de los capítulos más entrañables de su historia: el Roadster descapotable de 1966.

El Roadster original: libertad sin límites

El Bronco Roadster U13 de 1966 fue un vehículo adelantado a su tiempo. En una época en la que la mayoría de camionetas se concebían para el trabajo rudo, Ford apostó por una variante con techo desmontable que permitía disfrutar de la conducción al aire libre.

Su planteamiento era simple pero brillante: ofrecer la robustez de una pick-up, la capacidad de un todoterreno y la diversión de un auto deportivo.

El resultado fue un modelo que se convirtió en favorito de surfistas, exploradores y familias aventureras. Con solo dos puertas y un diseño minimalista, el Roadster representaba la libertad en estado puro.

Ese espíritu es justamente lo que Ford ha querido trasladar a la actualidad con el nuevo Bronco OG.

El interior del Ford Bronco Roadster OG Concept. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

El concepto Bronco OG: retro con mirada al futuro

El Ford Bronco OG es mucho más que una reinterpretación estética. Los diseñadores trabajaron con la premisa de recuperar la esencia del Roadster original, adaptándola a los estándares de confort y seguridad actuales.

La configuración mantiene las dos puertas, con un habitáculo simplificado para maximizar el espacio interior. Los asientos abatibles de la primera fila, tapizados en cuero gris, recuerdan la sencillez del modelo de 1966, aunque ahora incluyen cinturones de seguridad y mejores acabados.

La palanca de cambios manual conserva un estilo minimalista, mientras que una discreta pantalla de infoentretenimiento aporta el toque tecnológico indispensable en un vehículo del siglo XXI.

El color elegido es el clásico blanco Wimbledon, acompañado de detalles en vinotinto que celebran el 60 aniversario. Los rines Fifteen52 Analog en tono plateado son un guiño directo a las llantas originales de 1966, y los parachoques de aluminio pulido refuerzan la estética retro.

Diseñado para la aventura

Ford no solo buscó un diseño nostálgico, sino también un vehículo que evocara la misma sensación de aventura que ofrecía el Roadster U13. La carrocería ligera y el interior simplificado invitan a salir de la carretera y explorar todo tipo de terrenos: arena, barro, montaña o incluso pantanos.

La configuración abierta del Bronco OG genera la misma experiencia de libertad que hizo famosa a la Bronco en sus orígenes. El portón trasero, con un estampado metálico de Ford en relieve, se pensó para ser práctico y resistente, manteniendo el espíritu funcional del modelo clásico.

Uno de los puntos más interesantes de este prototipo es cómo combina el minimalismo de antaño con las necesidades actuales. La ausencia de adornos innecesarios en la cabina contrasta con detalles bien pensados:

Asientos abatibles para mejorar el acceso y la capacidad de carga.

Tapicería en cuero gris, elegante pero sencilla.

Pantalla integrada para el sistema de infoentretenimiento, diseñada para no robar protagonismo al estilo retro.

Dos portavasos y un par de compartimentos discretos, suficientes para viajes cortos o escapadas de fin de semana.

La idea no es ofrecer lujos, sino recrear la experiencia de manejar un Bronco clásico con el respaldo de la tecnología actual.

En 2026 llega el Ford Bronco Roadster OG Concept. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Un tributo, no un modelo de producción

A pesar de la expectación que ha generado, Ford ha sido claro: el Bronco OG es un vehículo conceptual y no estará disponible para la venta en su forma actual. Sin embargo, no se descarta que algunos de sus elementos de diseño puedan incorporarse a futuros paquetes de personalización o a ediciones limitadas.

Esto significa que los clientes que deseen tener un Bronco inspirado en el OG podrían acceder a versiones con acabados retro o kits especiales, aunque no necesariamente al modelo exacto que se presentó.

Para Ford, el objetivo principal de este prototipo es conmemorar seis décadas de historia y rendir homenaje a una de las versiones más queridas de su todoterreno.

Un aniversario cargado de propuestas

El Bronco OG no es el único proyecto que Ford prepara para celebrar los 60 años de la Bronco. La marca ha anunciado varias ediciones conmemorativas que llegarán al mercado en los próximos años, cada una con un enfoque distinto pero siempre vinculada al legado de la camioneta.

La diferencia del OG es que no busca ser un producto comercial inmediato, sino un gesto simbólico hacia la comunidad de fanáticos que han mantenido vivo el mito de la Bronco a lo largo de las décadas.

