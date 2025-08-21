JM Márquez opina sobre el arresto de Chávez Jr. en México

Juan Manuel Márquez opinó sobre el arresto de Julio César Chávez Jr. en México y comentó que ahora todo queda en manos de los abogados para que puedan probar su inocencia y así limpiar su imagen.

En el canal ProBox TV, Márquez expresó que es triste la situación que atraviesa en estos momentos Chávez Jr. y espera que pronto se den a conocer los detalles sobre lo que pasará con el mexicano.

“Ahora hay que ver, los abogados tienen que meterse de lleno a estudiar y analizar toda esta situación y defender a Julio César Chávez Jr. Yo creo que aquí tiene que tener los mejores abogados, tiene que probar cosas que le van a pedir y de alguna forma lo tiene que hacer para limpiar la imagen, para limpiar lo que ahorita en el medio boxístico está retumbando y está sonando”, dijo.

Julio César Chávez Jr. nuevamente tiene problemas con la justicia. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

“Yo creo que ahora le dejamos el trabajo a los abogados, que hagan su trabajo y en ese sentido ver qué es lo que pasa con Chávez Jr. si es que sale, si es que queda libre o qué es lo que viene para él”, añadió.

Julio César Chávez Jr. se encuentra recluido de forma preventiva en un penal de máxima seguridad en Sonora y este sábado se definirá cuál es su situación jurídica.

Chávez Jr. fue detenido por el ICE el pasado 2 de julio en Los Ángeles por tener un estatus migratorio irregular, ya que su visa de turista B2 se venció en 2024. El mexicano presentó una solicitud para obtener una residencia permanente en Estados Unidos tras casarse con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense que según las autoridades está vinculada con el Cartel de Sinaloa porque estuvo en una relación con el fallecido hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Poco después el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión desde marzo de 2023 emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en México por delincuencia organizada y tráfico de armas. Razón por la que estaban tramitando su deportación.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ Jr YA ESTÁ en UN PENAL de MÁXIMA SEGURIDAD de MÉXICO

El hijo de la leyenda @Jcchavez115, llegó de EEUU y fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora.

Agentes de @FGRMexico lo ingresaron al CEFERESO 11, en Hermosillo. pic.twitter.com/xLtXLUXSiQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 19, 2025

En su última pelea, el mexicano perdió ante Jake Paul por decisión unánime. El pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall en 2024.

Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate– nuevamente enfrenta problemas con la justicia.

