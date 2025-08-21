Muere Xava Drago, vocalista de Coda, a 11 días de despedirse de sus fans

El cantante mexicano Xava Drago, quien encabezara la agrupación Coda, murió a los 56 años, luego de que perdiera la lucha contra el cáncer de estómago, enfermedad que le fue diagnosticada en el 2024.

El intérprete de grandes éxitos, como ‘Aún’ y ‘Eternamente’ falleció, el jueves 21 de agosto, tal y como se reveló en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

El mensaje de su adiós fue escrito por él mismo, en donde, con ese estilo que lo caracterizaba, le dio a conocer a sus seguidores que ya estaba descansando y que lo estaba haciendo en compañía de su madre.

“Hoy mi día ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera. Canté y ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi madre hermosa”, se lee en un fragmento del texto que él mismo escribió sobre una foto suya en blanco y negro y que lo mostraba arriba de un escenario.

Su agrupación también le dio el último adiós

Su comunicado no fue el único que circuló, sino que también se emitió otro más desde la cuenta de Coda, la agrupación de rock español que creó en 1989 y que continuaba vigente hasta la actualidad con algunos cambios de integrantes.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes.

Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna.

Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, se lee en el texto que le dedicaron sus compañeros musicales.

Se despidió de sus fans 11 días antes de su muerte

La muerte de Salvador Aguilar, como era su nombre real, se produjo tan solo unos días después de que él mismo se despidiera de sus seguidores, luego de que los médicos lo desahuciaran, ya que sus tratamientos dejaron de rendir efecto.

“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, se lee al inicio de una publicación que hizo el pasado 10 de agosto.

A continuación comenzó a agradecer a todos los que formaron parte de su vida y que lo llevaron hasta donde llegó.

“Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles”, siguió en su mensaje de despedida.

A continuación le hizo saber a sus fans que tras su muerte saldrá a la luz algo de la música que grabó en sus últimos días de vida, por lo que todavía seguirán teniendo noticias suya.

“Lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”, concluyó.

