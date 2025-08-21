Shohei Ohtani recibe pelotazo, pero estará listo para la serie entre Dodgers vs. Padres

Los Angeles Dodgers cayeron 8-3 ante los Rockies de Colorado en un juego que más allá de la derrota, preocupó al equipo luego de que Shohei Ohtani recibió un pelotazo mientras lanzaba.

El japonés recibió una línea en la pierna derecha a más de 90 millas en el cuarto episodio. Ohtani siguió lanzando, pero mostró claras señales de dolor después del pelotazo.

Shohei Ohtani recibió 5 carreras limpias y cargó con la derrota en la salida ante Colorado. Además, Alex Call sustituyó a Ohtani en el último turno del juego, cuando el marcador estaba 8-3 a favor de los Rockies.

Dave Roberts espera a Shohei Ohtani listo en San Diego

Roberts dijo después del partido que la línea golpeó a Ohtani en el muslo y logró evitar su rodilla y cualquier contacto con el hueso.

“Me sentí muy aliviado de que fuera el muslo, porque le dio de lleno”, dijo Roberts. “Si hablamos de la rótula, es otra historia. Cuando vi la marca de la pelota en su muslo, me sentí muy aliviado, considerando la situación”.

A través de un traductor, Ohtani comentó que recientemente había recibido un pelotazo, como bateador, en el mismo punto de la pierna. “Me alegra que no le haya dado en la rodilla”, dijo Ohtani a través de un traductor. “Creo que evitamos el peor escenario posible. Así que me centraré en el tratamiento”.

Las carreras limpias que permitió igualaron su mayor cantidad desde julio de 2022, y los nueve hits permitidos igualaron su mejor marca personal. “Puse al equipo en una mala situación”, dijo Ohtani. “Fue una actuación muy lamentable. Ojalá hubiera podido hacerlo mejor”.

Roberts dijo que confía en que Ohtani jugará el viernes contra los Padres de San Diego. Incluso antes de la lesión, Ohtani estaba programado para perderse el último partido de la serie del jueves contra los Rockies.

Los Dodgers tienen apenas un juego de ventaja sobre los Padres de San Diego y cerrarán este jueves la serie ante los Rockies.

Luego enfrentarán a San Diego en tres juegos consecutivos en el Petco Park de San Diego.

