Yankees impone récord de jonrones en paliza a Tampa Bay

Los Yankees de Nueva York vivieron una gran jornada a la ofensiva con 9 cuadrangulares en la paliza 13-3 a los Rays de Tampa Bay

Giancarlo Stanton, Cody Bellinger y José Caballero la sacaron dos veces cada uno, además de los jonrones de Aaron Judge y Jazz Chisholm Jr.

Los Bombarderos del Bronx empataron el récord de franquicia con nueve jonrones en un mismo juego y se convirtieron en el único equipo en la historia en hacerlo dos veces en una misma campaña.

Solo tres equipos, incluyendo a los Yankees, han logrado conectar 9 o más cuadrangulares en un mismo juego. El equipo del Bronx está junto con los Cincinnati Reds y los Toronto Blue Jays.

Pasaron 26 años para que un equipo volviera a conectar nueve jonrones en un mismo encuentro de Las Mayores.

El récord de más cuadrangulares en un mismo juego le pertenece a los Azulejos de Toronto con 10 jonrones ante los Orioles de Baltimore, el 14 de septiembre de 1987.

Aaron Judge arriba a los 40 jonrones con un récord de Mickey Mantle

En la fiesta de jonrones de los Yankees, Aaron Judge llegó a su cuarta temporada de 40 o más cuadrangulares.

El capitán se une a Mickey Mantle con cuatro temporadas de 40 bambinazos en el equipo del Bronx. Solo Lou Gehrig (5) y Babe Ruth (11).

Judge tiene un promedio de bateo de .333 con 139 hits, 40 jonrones, 92 carreras impulsadas y 99 carreras anotadas en 115 juegos esta temporada.

El jardinero de los Yankees se perfila a estar entre los principales candidatos al MVP de la Liga Americana por tercer año consecutivo.

El Juez empató a Shohei Ohtani con más temporadas de 40 vuelacercas como peloteros activos en las Grandes Ligas.

Aaron Judge rompió un empate que tenía con Nolan Arenado, Mike Trout, Pete Alonso y Kyle Schwarber con tres campañas de 40 jonrones.

