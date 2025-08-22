Mueren al menos 12 personas tras el derrumbe de un puente en China

Al menos 12 personas murieron y cuatro permanecen desaparecidas tras el derrumbe parcial de un puente ferroviario en construcción sobre el río Amarillo, en la provincia occidental china de Qinghai, informaron este viernes las autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. hora local, cuando colapsó la sección central del puente Jianzha, parte de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai, según reportes de la cadena estatal CCTV y la agencia oficial Xinhua. Un video difundido por medios estatales muestra el momento en que el arco del puente se desploma repentinamente y cae al río.

El Ministerio de Gestión de Emergencias informó que el colapso fue provocado por la rotura de un cable de acero utilizado en las labores de construcción. En el momento del derrumbe, había 15 trabajadores y un jefe de obra en la zona afectada, de acuerdo con medios locales.

Cientos de rescatistas fueron desplegados en el lugar para continuar con las operaciones de búsqueda y rescate. Hasta el momento, las autoridades han confirmado 12 fallecidos y cuatro personas siguen desaparecidas.

La estructura siniestrada corresponde al puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo. Es además el primer puente ferroviario de este tipo que cruza el río Amarillo, el segundo más extenso de China.

Imágenes publicadas en medios estatales muestran el puente parcialmente construido, con la sección central colapsada, dos torres de andamios y varias grúas a su alrededor.

Los accidentes industriales son frecuentes en China, donde persisten deficiencias en la aplicación de normas de seguridad. En diciembre de 2024, un incidente similar dejó 13 trabajadores muertos tras el derrumbe de una obra ferroviaria en Shenzhen, al sur del país.

