Pixel 10 Pro Fold se convierte en el primer plegable resistente al agua y al polvo

Cuando Google presentó el Pixel 10 Pro Fold, la mayoría de la atención se la llevaron las características más evidentes: la pantalla plegable de 8 pulgadas con tecnología OLED, el nuevo procesador Tensor G5 desarrollado en casa y una batería de más de 5 000 mAh pensada para soportar todo un día de uso intensivo.

Sin embargo, entre tanto brillo y especificación técnica, hubo un detalle que puede haberse escapado para muchos pero que representa un verdadero salto en la industria de los teléfonos plegables.

Por primera vez, un dispositivo de este tipo llega al mercado con certificación IP68, lo que significa que es resistente tanto al agua como al polvo. Puede sonar a algo menor, sobre todo cuando la mayoría de los teléfonos de gama alta ya lo ofrecen desde hace años, pero en el universo de los plegables es un hito que hasta ahora nadie había conseguido.

Este paso marca un cambio de paradigma: los plegables ya no son esos equipos delicados que había que cuidar con guantes, sino que empiezan a ofrecer la misma robustez que un smartphone tradicional.

¿Por qué esto es tan importante?

La certificación IP68 implica que el Pixel 10 Pro Fold puede sumergirse en agua a más de un metro de profundidad durante 30 minutos sin sufrir daños, y al mismo tiempo está protegido contra partículas de polvo que podrían afectar sus componentes internos. Es la máxima certificación disponible hoy en móviles de consumo, y conseguirla en un plegable era todo un reto.

Los modelos de este tipo, hasta ahora, solían quedarse en una resistencia parcial. Algunos apenas ofrecían protección frente a salpicaduras (como la certificación IPX8), y en muchos casos no había ningún tipo de garantía oficial. El motivo es claro: la bisagra, que permite que el dispositivo se pliegue y despliegue, siempre ha sido el punto débil. Por esa ranura podía entrar polvo o humedad, lo que ponía en riesgo el mecanismo y las pantallas internas.

Google ha rediseñado la bisagra del Pixel 10 Pro Fold de manera radical. Se trata de una bisagra sin engranajes, herméticamente sellada, fabricada con materiales de grado aeroespacial que no solo mejoran la durabilidad, sino que evitan que el agua o las partículas se cuelen en los puntos más sensibles. Además, la pantalla interna incluye varias capas de protección que la hacen más resistente tanto a golpes como a presión.

En la práctica, esto significa que los usuarios ya no tendrán que vivir con el miedo de que una pequeña caída de agua arruine su plegable de más de $1,799 dólares. Puedes sacar el teléfono en medio de una tormenta, responder mensajes cerca de la piscina o usarlo en un ambiente polvoriento sin pensar que estás cometiendo un error fatal.

¿Cómo afecta al mercado de plegables?

Más allá de la resistencia, este movimiento tiene un impacto directo en la percepción de los plegables. Hasta ahora, eran vistos como dispositivos de lujo, interesantes por su innovación pero poco prácticos en la vida diaria. El Pixel 10 Pro Fold rompe con esa idea y demuestra que un plegable puede ser tan confiable como cualquier otro smartphone de gama alta.

Esto también presiona a la competencia. Samsung, que ha liderado el mercado de los plegables con su serie Galaxy Z, ha tenido que conformarse con certificaciones menos exigentes, generalmente IPX8. Honor, OPPO y Motorola han seguido un camino similar, priorizando la innovación en pantalla y diseño, pero sin alcanzar una verdadera resistencia al polvo. Con la jugada de Google, la vara se eleva: los consumidores ya no se conformarán con menos.

Y no es solo un tema de marketing. La resistencia certificada abre las puertas a que más usuarios consideren dar el salto a un plegable. Hasta ahora, muchos se mantenían alejados porque los veían frágiles, un riesgo demasiado grande para el precio que tienen. Ahora, con la llegada de un modelo IP68, se envía un mensaje claro: los plegables están listos para el uso diario, sin concesiones.

El Pixel 10 Pro Fold, por tanto, no solo inaugura una nueva generación de dispositivos en términos de potencia o diseño, sino que cambia la narrativa. Ya no hablamos de un gadget futurista con limitaciones, sino de un teléfono de uso real, que combina lo mejor de dos mundos: la flexibilidad de una pantalla plegable y la tranquilidad de una resistencia total frente a las inclemencias del día a día.

