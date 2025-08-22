Rauw Alejandro enfrenta demanda por uso de samples en su álbum ‘Saturno’

Una empresa que afirma ser propietaria del catálogo del legendario productor de reggaetón DJ Playero está demandando a la superestrella puertorriqueña Rauw Alejandro por infracción de derechos de autor, de acuerdo a Billboard.

La demanda, presentada el jueves 21 de agosto por BM Records, un sello discográfico y distribuidor de Florida especializado en reggaetón, alega que el artista, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, utilizó muestras musicales (samples) de varias canciones de DJ Playero Pedro Gerardo Torruellas Brito en su exitoso álbum de 2022, ‘Saturno’, sin las licencias correspondientes.

Según la compañía, varias canciones del álbum —que debutó en el puesto número 25 del Billboard 200 en noviembre de 2022 y permaneció 28 semanas en la lista— contienen samples no autorizados de temas de Playero, un pilar del género conocido por trabajar con artistas como Daddy Yankee.

Las canciones específicamente señaladas en la demanda son:

‘DE CAROLINA’, que samplearía “La Gente Sabe”

‘PANTIES Y BRASIERES’, que samplearía “Camuflash”

‘DEJAÚ’, que samplearía “Sigan Bailando”.

‘PUNTO 40’, que samplearía “Tengo Un Punto 40”.

“En ningún momento los acusados obtuvieron una licencia válida para samplear las obras de Playero en Saturno”, escribió en la demanda el abogado de BM Records, Daniel Lifschitz.

“Como tal, la explotación continua de Saturno infringe los derechos de autor de las obras de Playero propiedad de BM”.

La demanda acusa a Alejandro de violar la Ley de Derechos de Autor y busca una indemnización de hasta 150.000 dólares por cada canción infractora. BM Records también presenta cargos contra Sony Music Latin y el sello independiente Duars Entertainment, responsables de la publicación de Saturno.

Un conflicto de licencias

Un elemento crucial que complica el caso es que el propio DJ Playero aparece acreditado en varias de las pistas de Saturno mencionadas en la demanda. Además, cuando se lanzó el álbum, Playero lo promocionó con entusiasmo en sus redes sociales.

Representantes de Playero, Alejandro y del sello del artista no respondieron a las consultas de Billboard sobre si fue el propio productor quien autorizó el uso de los samples. De ser así, la verdadera disputa en el corazón de esta demanda podría ser entre Playero y BM Records sobre quién tiene el derecho de licenciar su catálogo.

Esta situación recuerda a otra demanda similar presentada por BM Records en 2021 contra Bad Bunny. En ese caso, la empresa alegó que el éxito del artista, ‘Safaera’, que llegó al Billboard Hot 100, sampleaba tres canciones de Playero sin licencia.

En aquella ocasión, Playero emitió un comunicado distanciándose de la demanda, afirmando que no sabía nada sobre ella y que era una “sensación hermosa” escuchar en la radio una canción que sampleaba su trabajo. Bad Bunny finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial con BM Records en 2023.

El resultado de esta nueva demanda podría tener implicaciones significativas para las prácticas de sampling en la industria del reggaetón.

Seguir leyendo: