Berterame y la “Hormiga” González, encabezan la sorpresiva lista de la selección de México

El argentino naturalizado mexicano Germán Berterame de los Rayados del Monterrey y Armando “Hormiga” González de las Chivas se convirtieron en las principales sorpresas en la lista de la selección de México para el microciclo de entrenamiento programado para la próxima semana de cara a la fecha FIFA en inicios del mes de septiembre.

Ambos jugadores encabezan una lista de 23 jugadores que de acuerdo a los planes del cuerpo técnico del cuadro nacional encabezado por Javier Aguirre podía echar mano de cualquier elemento de los equipos de la Liga MX, finalmente optó por convocar a jugadores que no habían sido tomados en cuenta para el equipo nacional.

Inclusive en la lista de 23 jugadores tampoco aparece Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana como tampoco Hugo Camberos de Chivas, como tampoco Amaury Morales de Cruz Azul, jugadores que al parecer serán parte del equipo que participará en el Mundial Sub 20 que se celebrará a finales de septiembre.

Inclusive estos jugadores tampoco serán tomados en cuenta para la fecha FIFA contra Japón y Corea del Sur programados entre el 1 y 9 de septiembre, como tampoco para los juegos de octubre del cuadro nacional que participará en el próximo mundial en junio a celebrarse por primera ocasión en la historia en México, Estados Unidos y Canadá.

Estos jugadores buscarán subirse al camión mundialista, sobre todo porque cada vez se agotan las opciones de ser convocados en el calendario de los partidos de preparación de la FIFA, donde solo restarían las fechas de octubre y marzo próximos antes de encarar el Mundial.

Dicha relación de jugadores se integra por los porteros: Raúl Rangel (Chivas), Sebastián Jurado (Bravos), Carlos Moreno (Pachuca).

Defensas: Denzell García (Bravos), Diego Barbosa (Toluca), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán (Rayados), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Daniel Aceves (Pachuca), Gerardo Arteaga (Rayados), Diego Campillo (Chivas), Bryan González (Chivas).

Medios: Fidel Ambriz (Rayados), Isaías Violante (América), Alexis Gutiérrez (América), Jesús Angulo (Toluca), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Ozziel Herrera (Tigres), Diego Lainez (Tigres), Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América)

Delanteros: Germán Berterame (Rayados), Armando González (Chivas), donde muchos de ellos ha sido convocado primera ocasión al equipo nacional.

