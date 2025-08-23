CBP anunció la nueva Área de Defensa Nacional en la frontera de Arizona con México

El Pentágono continúa expandiendo su presencia en la frontera sur de Estados Unidos para controlar la inmigración y reforzar la seguridad con el inicio de operaciones de la nueva Área de Defensa Nacional en el Sector de Yuma, en la frontera de Arizona con México.

Los miembros del servicio de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), bajo la dirección del Comando Norte de EE.UU., ahora están operando en el Área de Defensa Nacional de Yuma (YNDA), informó ese comando militar en un comunicado de fecha 4 de agosto de 2025.

Un tramo de una 100 millas (160 kilómetros) cerca de la frontera con Yuma ha sido designado como Área de Defensa Nacional, lo que otorga al personal militar la autoridad para detener temporalmente a los migrantes que cruzan a la zona, informó el viernes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado de prensa.

Esta zona, adyacente a la Reserva Roosevelt a lo largo de la Cordillera Barry M. Goldwater y el Refugio de Vida Silvestre Cabeza Prieta, abarca la mayor parte del territorio patrullado por la Patrulla Fronteriza del Sector Yuma, que actualmente supervisa aproximadamente 130 millas (210 kilómetros) de la frontera sur de Arizona.

Marines colocan alambre de concertina en la barrera fronteriza existente en Yuma, Arizona, el 11 de agosto de 2025. Crédito: Sgt. Mary Torres/U.S. Marine Corps | Cortesía

El personal militar estadounidense que opera en las zonas de amortiguamiento no realiza tareas policiales, pero puede detener temporalmente a cualquier intruso, como lo haría en cualquier base militar, hasta que sea transferido al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El área se considera una extensión de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Yuma y forma parte de la iniciativa más amplia de la administración Trump para disuadir los cruces de inmigrantes indocumentados y aumentar la seguridad fronteriza impidiendo el tráfico de drogas y personas mediante el aumento y extensión de zonas militares.

El Departamento de Defensa comenzó a implementar estas zonas militares en abril, primero en Texas y Nuevo México. Arizona fue el siguiente estado en sumarse a la iniciativa.

Bajo esta política, las Áreas de Defensa Nacional se consideran instalaciones militares. Cualquier persona que sea sorprendida invadiendo la zona podría enfrentar cargos.

Hasta el momento se elevan a cuatro el número de “Áreas de Defensa Nacional” donde el personal militar puede detener temporalmente a inmigrantes indocumentados por invadir lo que se consideran extensiones de bases militares estadounidenses.

Estas son: el Área de Defensa Nacional de Texas anexa a Fort Bliss, Texas, en mayo, y el Área de Defensa Nacional de Nuevo México anexa a Fort Huachuca, Arizona, en abril, el área adscripta ala Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Yuma, en Arizona y el Área de Defensa Nacional (NDA) alrededor de la Base Conjunta de San Antonio, en Texas, que abarcará aproximadamente 250 millas (400 kilómetros) del Río Grande.

