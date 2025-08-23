El error que está drenando la batería de tu teléfono sin que lo notes

Aunque los teléfonos actuales han mejorado mucho en eficiencia energética, todavía hay pequeños ajustes que pueden marcar la diferencia en la duración de la batería. Uno de los más sencillos y efectivos es desactivar el Bluetooth cuando no lo estás usando. Puede sonar como un consejo de otra época, pero la verdad es que funciona.

Muchas personas lo dejan encendido todo el día por comodidad, para tener listos los audífonos inalámbricos, el reloj inteligente o incluso el auto, sin notar que ese hábito drena energía poco a poco.

¿Por qué desactivar el Bluetooth ayuda a ahorrar energía?

Existe la idea de que mantener el Bluetooth activado no gasta batería si no está conectado a nada. Y aunque en parte es cierto, porque las versiones actuales usan la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE), que es mucho más eficiente, sigue existiendo un consumo que se acumula con el paso de las horas.

Pruebas realizadas en distintos dispositivos han demostrado que, al mantener el Bluetooth activo sin conexión, el teléfono puede perder hasta un 2 % extra de batería en un solo día. Puede parecer poco, pero si lo sumas a otros factores —brillo alto, notificaciones constantes, redes móviles—, ese porcentaje puede marcar la diferencia entre llegar con un 15 % de carga o quedarte sin batería antes de llegar a casa.

Además, hay una situación en la que este gasto se hace más evidente: cuando te encuentras en lugares con muchos dispositivos Bluetooth alrededor. En una gran ciudad, tu teléfono está constantemente detectando señales de beacons, rastreadores y gadgets cercanos. Esa actividad hace que la radio del celular trabaje más, lo que se traduce en un consumo adicional que sí puedes notar con claridad.

Cuándo encenderlo y cuándo apagarlo

Lo recomendable es usar el Bluetooth de forma puntual. Si vas a escuchar música con tus audífonos inalámbricos, sincronizar tu smartwatch o conectar el teléfono al auto, enciéndelo sin problema. Pero una vez que termines, apágalo de nuevo. Este simple gesto puede regalarte horas adicionales de autonomía, sobre todo si sueles pasar mucho tiempo fuera de casa o no tienes un cargador siempre a mano.

De hecho, expertos en optimización de batería lo incluyen entre los consejos básicos para prolongar la vida útil de los smartphones. Al igual que reducir el brillo, activar el modo ahorro o cerrar aplicaciones que consumen en segundo plano, gestionar el uso del Bluetooth de manera consciente puede convertirse en un hábito que tu batería agradecerá.

Un equilibrio práctico

Si usas dispositivos que dependen del Bluetooth de baja energía, como pulseras deportivas o rastreadores, el gasto es mínimo, pero aun así conviene apagarlo cuando no lo necesitas.

En zonas con alta densidad de dispositivos, apagarlo evita que el teléfono se la pase buscando y conectando, algo que sí agota más rápido la carga.

Si tu prioridad es llegar con batería al final del día, cada ajuste suma, y este es uno de los más fáciles de aplicar.

Al final, no se trata de apagar todo y vivir desconectado, sino de aplicar un poco de sentido común. Mantener el Bluetooth encendido de manera constante es cómodo, pero implica sacrificar batería que podría ser útil más adelante. Con un cambio de hábito tan sencillo, es mucho más probable que tu teléfono llegue con carga suficiente hasta la noche, sin necesidad de estar buscando desesperadamente un enchufe.

Sigue leyendo:

• 3 Trucos para evitar que puedan hackear tu teléfono utilizando la función de Bluetooth

• Bluetooth es cosa del pasado: así funcionarán los audífonos del futuro

• Por qué debes desactivar el Bluetooth de tus dispositivos al navegar por Internet