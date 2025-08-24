Qué colores de velas prender para atraer dinero y prosperidad

Encender una vela es mucho más que iluminar un espacio: es un acto simbólico y energético que abre caminos hacia nuestros deseos.

Si tu objetivo es atraer dinero, prosperidad y éxito económico, elegir el color correcto es clave.

Cada tonalidad tiene una vibración única que potencia la intención del ritual y conecta con energías específicas del universo.

A continuación, descubre qué colores de velas usar para atraer riqueza y cómo realizar rituales sencillos para activar la abundancia en tu vida.

Velas verdes: la energía del crecimiento y el dinero

El verde es el color más poderoso para los rituales de dinero, ya que simboliza el crecimiento, la fertilidad y la estabilidad económica.

Su vibración está directamente relacionada con la expansión y la apertura de caminos hacia nuevas oportunidades financieras.

Ritual con vela verde para atraer abundancia

Materiales: 1 vela verde, un billete de cualquier denominación y canela en polvo.

Coloca la vela sobre un plato blanco y pon debajo el billete. Unta un poco de canela alrededor de la vela y enciéndela con fósforos de madera.

Mientras arde, visualiza cómo tu dinero se multiplica. Deja consumir la vela hasta el final y guarda el billete en tu cartera como amuleto de prosperidad.

Velas doradas: símbolo de riqueza y éxito material

El dorado es un color que conecta con la riqueza, el lujo y el éxito profesional. Representa la energía solar, que aporta brillo y magnetismo a las oportunidades económicas.

Ritual con vela dorada para éxito financiero

Materiales: 1 vela dorada, un anillo, collar u objeto de valor personal, un papel blanco y un bolígrafo dorado o amarillo.

Escribe en el papel tu deseo económico (por ejemplo: “Mis ingresos aumentan cada mes”).

Coloca el objeto de valor junto a la vela dorada, enciéndela y repite el decreto tres veces. La energía de la vela potenciará tu magnetismo personal para atraer prosperidad.

Velas amarillas: claridad mental y oportunidades laborales

El amarillo está ligado a la inteligencia, la creatividad y la apertura de caminos profesionales.

Encender una vela de este color ayuda a que lleguen nuevas ofertas de trabajo, proyectos rentables y buenas noticias en los negocios.

Ritual con vela amarilla para abrir caminos

Materiales: 1 vela amarilla, incienso de sándalo, un vaso con agua.

Prende el incienso y coloca la vela amarilla frente a ti. Enciéndela y pon el vaso de agua a su lado para atraer energía limpia.

Concéntrate en tu intención de abrir caminos laborales y deja que la vela se consuma. Este ritual es ideal para entrevistas de trabajo o inicios de proyectos.

Consejos para potenciar tus rituales con velas de prosperidad

Encender la vela adecuada es solo una parte del proceso. Para que tus rituales sean realmente efectivos, sigue estas recomendaciones:

Hora y día ideales

Los jueves son los mejores días para rituales de dinero, ya que están regidos por Júpiter, planeta de la abundancia. Enciende tus velas por la mañana o al atardecer para potenciar la energía.

Limpieza del espacio

Antes de iniciar, limpia el área con incienso o palo santo. Esto elimina energías negativas que puedan bloquear la prosperidad.

Visualización y fe

Mientras la vela arde, visualiza tu vida llena de abundancia. Imagina cómo llegan nuevas oportunidades y cómo tu economía florece. La fe y la intención son claves para que el ritual funcione.

Otros colores de velas útiles para atraer prosperidad

Además de las velas verdes, doradas y amarillas, existen otras opciones que puedes incluir en tus rituales:

Vela naranja: estimula la creatividad y atrae proyectos rentables.

Vela plateada: abre caminos en el ámbito laboral y protege contra pérdidas económicas.

Vela blanca: es versátil y se puede usar como sustituto cuando no tienes otro color.

Activa la abundancia con velas

Los colores de las velas tienen un impacto directo en la energía de tus rituales.

Verde para el dinero inmediato, dorado para la riqueza y éxito, amarillo para las oportunidades laborales… cada tonalidad abre un camino distinto hacia la prosperidad.

Sigue leyendo:

• Qué colores de velas prender si deseas atraer el amor

• Qué color de vela prender a tu ángel de la guarda, según tu propósito

• Para qué sirve prender una vela morada: conoce su significado