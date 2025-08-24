window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Seguro Social: ¿Qué jubilados recibirán $5,000 este 27 de agosto?

Los jubilados que retrasan su retiro hasta los 70 años logran más del 100% de los beneficios en sus pagos mensuales

Seguro Social: ¿qué jubilados recibirán $5,000 este 27 de agosto?

Los asegurados del SSI reciben entre $900 a $1,400 dólares. Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

La tercera y última ronda de distribución de cheques por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) a los jubilados comienza este miércoles 27 de agosto con montos de hasta $5,000 dólares.

El cronograma de pagos para el mes de agosto cierra esta semana y los jubilados después de mayo de 1997 que hayan nacido entre los días 21 y 31 de cualquier mes recibirán sus cheques.

No todos los pensionados obtienen los mismos montos ya que esto dependen de la edad de jubilación. En este caso, los retirados a los 62 años reciben $2,000 dólares, los que solicitan su retiro entre los 65 y 67 años se les envía $3,000 dólares mensuales.

Mientras que aquellos jubilados que aplazan su retiro hasta los 70 años obtienen $5,000 dólares todos los meses. Los expertos en Seguro Social recomiendan siempre aplazar la edad de jubilación ya que los adultos mayores que la adelantan pierden hasta un 30% de los beneficios cada mes.

Los próximos pagos del Seguro Social se enviarán la primera semana de septiembre y estos corresponden a los jubilados antes de mayo de 1997 y los asegurados del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) con montos que van desde los $900 a $1,400 dólares.

