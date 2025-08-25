‘El Mayo’ Zambada se declara “culpable” de narcotráfico y le piden $15,000 millones

NUEVA YORK.- El reinado del narcotráfico de Ismael ‘El Mayo’ Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiará su declaración de “no culpable” a “culpable” de los cargos por narcotráfico.

“¿Cómo se declara?”, preguntó el juez Brian Cogan.

“Culpable”, respondió Zambada, cuya sentencia será el 13 de enero de 2026.

“¿Qué lo hizo declararse culpable?”, lanzó el juez.

Entonces, ‘El Mayo’ Zambada leyó una carta donde reconoció los delitos que incluso pudieron llevarlo a la pena de muerte, incluidos liderar una empresa criminal en forma continua y por conspiración RICO.

Agregó que durante “más de 50 años” lideró la organización criminal el Cárte de Sinaloa, la cual fundó.

Dijo que inició su carrera criminal a los 19 años, en 1969, cuando comenzó con la distribución de marihuana, pero en 1980 y hasta 2024 continuó con otras drogas, como heroína y, principalmente cocaína, la se enviaba mayoritariamente a los Estados Unidos.

El líder del Cártel de Sinaloa dijo que tenía a su mando hombres de confianza para el trasiego de droga y la relación con narcos colombianos, pero que él mismo tuvo contacto en transacciones.

También reconoció que tuvo un equipo “con su propio comandante” que lo protegía a él y a su familia y, además, se aseguraban que se realizaran las transacciones de narcotráfico por las cuales su organización criminal.

Como parte de su nueva declaración, los fiscales pidieron al criminal mexicano –quien reconoció fundar el Cártel de Sinaloa– el pago de $15,000 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses integraron otros cargos de la Corte de Distrito Oeste de Texas, al igual que se hizo en el caso de Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, quien se declaró “culpable” en Chicago, Illinois, donde espera sentencia en cinco meses.

Zambada García fue detenido en Texas en medio de un polémico operativo iniciado en México con ayuda de Joaquín Guzmán López –uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán–, y críticas del gobierno de México, que acusa acciones intervencionistas de EE.UU.

Se espera que también Joaquín Guzmán López logre un acuerdo con fiscales, igual que su hermano.

Este acuerdo fue logrado por el abogado Frank Pérez, quien se mantuvo como defensa de ‘El Mayo’, a pesar de que representó su hijo Vicente Zambada, alias ‘Vicentillo’.

“Entiendo que mi abogado Frank Pérez me representa a mí y a mi hijo Vicente en casos en Estados Unidos”, dijo Zambada en una audiencia el 16 de enero pasado. “Renuncio voluntariamente a mi derecho a un abogado que no tenga otros clientes en este caso”.

Al equipo legal de ‘El Mayo’ se sumó Henry E. Mazurek, reconocido legista que opera en Nueva York.

‘El Mayo’ se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, ahora en espera de sentencia, tras declinar enfrentar un juicio.

Este cambio de culpabilidad de ‘El Mayo’ Zambada significa un importante triunfo para el Departamento de Justicia de EE.UU. y su lucha contra el tráfico de drogas, principalmente fentanilo, que cobra miles de muertes al año.

‘El Mayo’ pide perdón

“Pido perdón a quienes han sufrido por mis acciones”, dijo Zambada al final de la carta en la que narró su carrera criminal y por la cual se declaraba culpable.

‘El Mayo’ Zambada reconoció el pago de sobornos “desde muy joven” a policías, militares y políticos corruptos, quienes le permitieron operar desde sus inicios en 1969 hasta 2024.