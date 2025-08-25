Muere adolescente arrastrado por fuerte oleaje en New Hampshire

Un adolescente de 17 años murió ahogado el domingo por la tarde en Hampton Beach, New Hampshire, después de que una fuerte corriente lo arrastrara mar adentro, informaron las autoridades.

El joven se encontraba nadando con su familia cuando, alrededor de las 6:45 p.m., fue arrastrado por el oleaje. Su padre ingresó al agua para intentar rescatarlo, pero también se vio en apuros, reseñó ABC News.

De acuerdo con la Policía Estatal de New Hampshire, los salvavidas habían concluido su turno a las 5:30 p.m.. Sin embargo, tras recibir la alerta a las 6:44 p.m., regresaron a la playa y el primer rescatista entró al mar a las 6:48 p.m.

Ambos, padre e hijo, fueron sacados del agua y se intentaron maniobras de reanimación al menor, quien fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto. El padre se encuentra hospitalizado en condición estable.

Oleaje peligroso por el huracán Erin

El jefe de bomberos de Hampton, Michael McMahon, explicó que la causa del accidente no fue una corriente de resaca, sino las fuertes condiciones de oleaje generadas por el huracán Erin.

Ese domingo estaba en vigor un aviso de oleaje alto, con olas de entre 4 y 7 pies, y la playa mantenía la bandera roja, que restringía a los bañistas únicamente al vadeo en aguas poco profundas.

Las autoridades recordaron la importancia de nadar solo cuando los salvavidas están de servicio y ser conscientes de los riesgos del océano.

“Había marea baja en ese momento”, señaló McMahon. “Es un período relativamente tranquilo, pero no hace falta mucho para que alguien se meta en problemas”.

