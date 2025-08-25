¿Tienes una moneda de 1 dólar antigua? Podría valer más de lo que imaginas

De acuerdo con el sitio web US First Exchange, hay formas en que los no expertos en numismática puedan identificar cuando una moneda es realmente valiosa en el mercado de subastas.

Los coleccionistas se fijan en estas principales características: fecha de acuñación, defectos, detalles o imperfectos, estado o condición de la moneda y lugar de acuñación ya que hay algunas monedas que no tienen la marca de ceca.

Fijándose en todos estos aspectos se puede determinar el valor de una moneda. Si bien, la Casa de la Moneda de Estados Unidos ha producido muchas piezas de diferentes denominaciones, hay algunas que pasan a ser buscadas por los coleccionistas.

Entre esas monedas están las de $1 dólar, especialmente la del dólar de plata “paz” de 1921. Muchos ejemplares de esta moneda han logrado las clasificaciones más altas por parte del Servicio de Clasificación Profesional de Monedas alcanzando precios en el mercado que van desde los $24,150 a los $111,000 dólares.

No obstante, en el 2018 se vendió una pieza con la clasificación MS67 por unos $132,000 dólares, según Stack’s Bowers.

