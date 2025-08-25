Venus en Leo: qué te pasará si tu signo es de los 4 más afectados

Del 25 de agosto al 19 de septiembre de 2025, Venus —planeta del amor, la atracción, el deseo y la abundancia— estará en Leo, el signo regido por el fuego y la audacia.

Este tránsito ocurre pocas semanas y suele mover directamente nuestra vida amorosa, nuestras finanzas y nuestra capacidad de disfrutar los placeres de la vida.

Cuando Venus está en Leo, los deseos se magnifican: sentimos la necesidad de expresar amor sin miedo, atraer lujos, brillar con más seguridad y celebrar lo que somos.

Sin embargo, esa misma energía puede volverse un reto si no se canaliza bien, ya que también despierta la tentación de gastar en exceso o de querer atención a cualquier costo.

Según astrólogos consultados por el sitio The New York Post, aunque todos los signos sentirán esta vibración, Aries, Tauro, Leo y Acuario serán los más afectados durante este tránsito, cada uno en un área específica de su vida.

Aries

Para Aries, Venus en Leo activa la quinta casa del placer, el romance y la creatividad. Este tránsito será como una chispa directa al corazón y al deseo.

Si estás en pareja, es el momento perfecto para reavivar la pasión, planear escapadas románticas o sorprender con detalles llenos de fuego. Si estás soltero, tu magnetismo atraerá miradas; coquetear será inevitable.

Además, la creatividad se intensifica. Aries puede descubrir inspiración artística, proyectos innovadores o incluso nuevas formas de autoexpresión.

Aries, aprovecha esta energía para nutrir tanto tu sexualidad como tu creatividad. Una inspira a la otra.

Tauro

Tauro, signo regido por Venus, sentirá profundamente este tránsito porque toca su cuarta casa: el hogar, la familia y el linaje ancestral.

Es un tiempo para sanar heridas del pasado, reconciliarte con tu historia y encontrar paz en tu espacio personal.

Decorar tu casa, renovar ambientes o recibir invitados en tu hogar atraerá buenas vibraciones. Cocinar recetas familiares o realizar rituales domésticos puede ayudarte a conectar con la energía de tus ancestros.

Aunque Tauro suele buscar estabilidad, este tránsito le pide abrir su corazón y reconocer que el verdadero lujo está en la paz interior y el sentido de pertenencia.

Tauro, invita a tus seres queridos a tu hogar, comparte y deja que el calor humano llene tu espacio.

Leo

Para Leo, este tránsito es doblemente poderoso porque Venus estará brillando directamente en su signo. Esto activa la primera casa, la del yo, la identidad y la autoimagen.

Tu magnetismo estará en su punto máximo, atrayendo personas, oportunidades y experiencias.

Recibirás halagos y reconocimiento, pero Venus también te pide mirar hacia dentro: ¿te amas lo suficiente más allá de la aprobación externa?

Puede que Saturno introduzca cierta restricción, recordándote que no basta con ser admirado: es necesario construir relaciones auténticas y escuchar tu propia voz.

Este tránsito es ideal para un cambio de look, reafirmar tu estilo personal o dar pasos valientes en tus proyectos de vida.

Leo, brilla con autenticidad, no solo con la imagen que el mundo espera de ti.

Acuario

Para Acuario, Venus en Leo ilumina la séptima casa: las relaciones, las asociaciones y los compromisos.

Es un tiempo de magnetismo en pareja, donde la atracción será inevitable. Si estás soltero, podrías sentirte tentado por personas que desafían la lógica, pero que despiertan tu pasión.

En lo profesional, también es un buen momento para asociaciones, aunque deberás cuidar de no dejarte llevar solo por el impulso.

El tránsito te pedirá que seas más consciente en tus compromisos: ¿buscas solo emoción momentánea o estás listo para construir algo duradero?

Acuario, escucha a tu corazón, pero no ignores tu intuición cuando algo no se siente estable.

