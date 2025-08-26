Chef José Andrés critica a Trump: “Los restaurantes cerrarán porque hay tropas armadas… acosando a la gente”

El reconocido chef José Andrés contradijo al presidente Donald Trump sobre sus afirmaciones de que la inseguridad está provocando el cierre de restaurantes, como una forma de justificar su despliegue militar y de agentes federales en la ciudad de Washington, D.C.

“Caminaría por esa calle ahora mismo si mis amigos fueran a cenar”, dijo Trump en la Casa Blanca. “No han salido a cenar en cuatro años. Tenían miedo. Estaban aterrorizados. La mitad de los restaurantes cerraron porque nadie podía ir por miedo a salir. Ahora esos restaurantes están abiertos y están abriendo nuevos. Es como una ciudad en auge”.

La respuesta del chef José Andrés, a través de un mensaje en X, comenzó aclarando que todo el tiempo que Trump ha estado en la ciudad, no ha comido fuera de la Casa Blanca o de su hotel.

“Entiendo su confusión… en todo el tiempo que ha estado en Washington D. C., no ha comido ni una sola vez fuera de la Casa Blanca ni de su propio hotel”, escribió.

Luego señaló que lleva tres décadas viviendo en Washington, D.C., y negó que la mitad de los restaurantes hayan cerrado, como afirmó el presidente.

“Llevo 33 años viviendo aquí, y es una mentira rotunda que la mitad de los restaurantes hayan cerrado por [falta de] seguridad”, dijo.

El chef José Andrés advirtió que los restaurantes podrían cerrar porque la gente tiene miedo al acoso de militares y agentes federales armados.

“Los restaurantes cerrarán porque hay tropas armadas y agentes federales acosando a la gente… haciendo que la gente tenga miedo de salir”, agregó.

El chef, cuya fundación World Central Kitchen ayuda con alimentos en todo el mundo donde hay desastres naturales o conflictos armados, como Ucrania y Gaza, pidió que el gobierno respete a su gente, incluidos a los inmigrantes.

“Las ciudades, pueblos y zonas rurales de Estados Unidos necesitan políticas que permitan que los pequeños negocios prosperen y que todas las personas, incluidos los inmigrantes, vivan y trabajen con dignidad”, dijo. “La gente no debería tener miedo de su gobierno… el gobierno debería respetar a su gente, no aterrorizarla”.

El comentario de Trump sobre la capital de EE.UU. obedece a críticas que enfrenta tras decidir federalizar la seguridad y ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

Además, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros oficiales federales, realizan operativos contra indocumentados, a varios de los cuales se ha detenido con violencia.