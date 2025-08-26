José Benavídez Sr. confirma que Beterbiev será el próximo rival de su hijo

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, confirmó que Artur Beterbiev será el próximo rival de su hijo luego de que cumplan con sus respectivos compromisos el 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En una entrevista con MillCity Boxing, Benavídez Sr. comentó que tanto Beterbiev como su hijo aceptaron enfrentarse para el 2026, pero si Anthony Yarde se lesiona podrían pelear antes.

“Ya aceptamos una pelea contra Beterbiev. Ya dijimos: ‘Sí, estamos listos’, y con suerte, en la próxima pelea, podríamos enfrentar a Bivol. Esas son las dos peleas que tienen sentido ahora mismo. Si Anthony Yarde se lesiona, Beterbiev será el elegido para pelear contra David (en la cartelera del 22 de noviembre)”, dijo.

Artur Beterbiev volverá a la acción el 22 de noviembre en la misma cartelera que David Benavídez. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Hemos estado intentando convencerlo (a Bivol). No quería pelear con David. Le ofrecimos una pelea, contra Turki Alalshikh y PBC, y no la aceptó. No podemos obligarlo a pelear. Así que el único que aceptó fue Beterbiev. Así que, ese es el indicado”, agregó.

Recordemos que Dmitry Bivol renunció a su título del CMB para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez -quien se convirtió en campeón absoluto- y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con Artur Beterbiev.

Según el equipo del ruso, el campeón unificado de 175 libras desapareció de las negociaciones y no se comunicó más con ellos, por lo que Beterbiev se cansó de esperar y concretó una pelea con Deon Nicholson en la cartelera que se realizará el 22 de noviembre en el Riad.

Después de anunciar la pelea, el equipo del ruso mostró interés en enfrentar a Benavídez porque su misión es recuperar los cinturones del peso semicompleto que una vez le pertenecieron y parece que este combate sucederá muy pronto.

En el evento principal de esa misma cartelera, el Monstruo Mexicano estará defendiendo por primera vez su cetro ante el peligroso Anthony Yarde. De salir victoriosos, ambos podrían verse las caras en el 2026 como ya ha insinuado el jeque árabe Turki Alalshikh.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 40 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

Sigue leyendo:

· Entrenador de Artur Beterbiev dice que están interesados en Benavídez

· Entrenador de Artur Beterbiev sobre Bivol: “Desapareció por completo”

· Artur Beterbiev ya tiene rival para noviembre y no es Dmitry Bivol