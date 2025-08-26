window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Tras la muerte del presidente 35.º de los Estados Unidos John F. Kennedy, la Casa de la Moneda decidió hacerle honor con la acuñación de una pieza

¿Tiene una moneda de 50 centavos de JFK? Descubra si puede valer 150.000 dólares

Estas monedas en promedio valen $1,500 dólares.  Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

Tras la trágica muerte de uno de los presidentes que mostró más popularidad en Estados Unidos, la Casa de la Moneda decidió hacerle un homenaje acuñando una pieza que lo representaba y aunque fueron miles los ejemplares hay algunos que pueden llegar a costar hasta $150,000 dólares en el mercado de subastas.

Se trata de la moneda de 50 centavos en honor al presidente 35.º de los Estados Unidos John F. Kennedy, las cuales se emitieron un año después de su lamentable asesinato.

Son muchos los motivos por los cuales una moneda puede elevar su valor en el mercado de subastas. En este caso, algunos ejemplares alcanzaron las clasificaciones más altas por parte del Servicio Profesional de Clasificación de Monedas.

En el 2019, se vendió uno de estos ejemplares por $156,000 dólares, ya que pertenecía a una serie especial con acabado liso y satinado en la designación SP68, lo que hizo que su valor aumentara.

No obstante, el valor promedio de esta moneda es de $1,500 dólares todo dependerá de si cuenta con detalles de acuñación o imperfectos y si está en buenas condiciones o no.

