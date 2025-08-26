Uno de los máximos ganadores de Champions League seguirá su carrera en el Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen hizo oficial este martes la llegada de Lucas Vázquez, uno de los futbolistas más laureados en la historia reciente del Real Madrid. El lateral derecho español firmó un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, después de haber quedado libre al finalizar su vínculo con el club blanco tras el Mundial de Clubes.

“Hola a todos los aficionados. Aquí estoy, pisando el estadio por primera vez. Es impresionante, estoy deseando poder jugar mi primer partido aquí”, expresó Vázquez en un video difundido en la red social X por la institución alemana.

De Madrid a Alemania: una carrera cargada de títulos

El defensor gallego, de 34 años, decidió emprender una nueva etapa en la Bundesliga luego de diez campañas con el Real Madrid. En ese tiempo disputó 402 partidos oficiales, acumulando más de 22 mil minutos de juego, en los que anotó 38 goles y repartió 60 asistencias.

Durante su paso por el conjunto merengue conquistó nada menos que 23 títulos, incluyendo cinco Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa y cuatro Ligas españolas, entre otros trofeos. Una trayectoria que lo convirtió en un referente silencioso pero indispensable dentro del vestuario blanco.

En el Leverkusen, Vázquez usará el dorsal “21” y llega para cubrir la baja del neerlandés Jeremie Frimpong, recientemente transferido al Liverpool. Allí compartirá vestuario con los españoles Alejandro Grimaldo y Aleix García, bajo la dirección técnica del neerlandés Erik ten Hag, quien asumió tras la salida de Xabi Alonso rumbo al Real Madrid.

“Estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen, el club del que tanto me han hablado Xabi Alonso y mi compañero en Madrid, Dani Carvajal”, señaló Vázquez en declaraciones a los medios del conjunto germano.

Expectativas en Alemania

El propio jugador explicó que encontró en el Leverkusen una mentalidad que se ajusta a su estilo: “Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer Leverkusen está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está enfocado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen”.

Desde la dirigencia también destacaron la importancia de su fichaje. El director deportivo Simon Rolfes aseguró que se trata de “un jugador con muchísima experiencia” y recordó que “ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años”.

El directivo subrayó además que Vázquez aportará calidad y liderazgo inmediato: “Tiene una gran técnica, es muy hábil tácticamente, un excelente creador de juego y estratega. Lucas tendrá una enorme influencia en nuestro juego gracias a su finura futbolística y su gran experiencia, se convertirá en un pilar de nuestro equipo”.



