Dueño de zoológico en Oregón acusado de más de 300 cargos por negligencia animal, drogas y armas

El propietario del zoológico West Coast Game Park Safari, ubicado en la ciudad costera de Bandon, Oregón, fue acusado de 371 cargos criminales, entre ellos negligencia animal y delitos relacionados con drogas y armas, según informaron autoridades estatales.

El acusado, Brian Tenney, compareció ante un juez este lunes. De momento, no ha tenido la oportunidad de declararse culpable y su abogado no respondió a solicitudes de comentarios.

La investigación

El caso salió a la luz tras una investigación de varios meses sobre el bienestar de los animales en el zoológico. En mayo, la Policía Estatal de Oregón ejecutó órdenes de registro en las instalaciones, donde hallaron metanfetaminas, cocaína, armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo.

Los hallazgos confirmaron las sospechas sobre el manejo de las instalaciones, que operaban como un espacio turístico abierto al público.

En total, más de 300 animales fueron rescatados y reubicados en santuarios o instalaciones especializadas de rescate. Sin embargo, tres ejemplares —un camello, un pollo y un kinkajou— tuvieron que ser sacrificados tras evaluaciones veterinarias que confirmaron su deteriorado estado de salud.

De los 371 cargos presentados por un gran jurado el pasado 19 de agosto, al menos 327 son considerados delitos graves, según registros judiciales. Las acusaciones incluyen negligencia animal, posesión de drogas y armas ilegales, entre otros.

Tenney se mantiene bajo investigación mientras continúa el proceso judicial en su contra.

