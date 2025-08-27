Las 8 monedas raras que alcanzaron precios millonarios en el mercado de colección

Dependiendo de sus características, muchas monedas con el tiempo se pueden llegar a convertir en piezas de colección valoradas en millones de dólares en el mercado de subastas.

Las razones por las que una moneda es o no coleccionable depende de varios aspectos como, por ejemplo; su año de acuñación, Casa de la Moneda en la que se produjo, ya que esto determina si tiene o no marca de ceca; imperfectos, detalles o si representa algún personaje, evento o lugar histórico.

Si bien, la Casa de la Moneda de Estados Unidos en los últimos años produjo millones de monedas de diferentes denominaciones, pocos ejemplares llegan a obtener relevancia en la numismática, es por esa razón que aquí te mencionamos una lista con las monedas más raras que han alcanzado precios altos en las subastas.

Doblón Brasher de 1787, $15, de golpe de pecho (huelga regular), tiene una venta récord de $2,999,000 dólares.

Moneda de 10 dólares Eagle de 1804, plano 4, camafeo profundo (prueba), con una venta récord de $5,280,00 dólares.

Dólar de plata de busto drapeado clase I de 1804 (prueba), se vendió por $7,680,000 dólares.

Moneda de media águila con cabeza encapuchada de 1822, $5 BD-1 (acuñación regular), su venta fue de $8,400,000 dólares.

Paquete de $20 de 1861 con doble águila en reverso (acuñación regular), su venta fue de $7,200,000 dólares.

1907 águila doble en altísimo relieve de $20 (prueba), su precio en el mercado de subastas fue de $3,600,000 dólares.

Moneda de níquel Liberty Head de 1913 (prueba), alcanzó un precio de $4,560,000 dólares.

Moneda Double Eagle de $20 de 1933 (accidente regular), se vendió por hasta $18,872,250 dólares.

