Lorenzo Faravelli renovó un año más con el Cruz Azul

Lorenzo Faravelli, mediocampista argentino de Cruz Azul, terminó por convencer al técnico Nicolás Larcamón y a la directiva conformada por el presidente Víctor Velázquez y el director deportivo Iván Alonso para renovar un año más de contrato con la Máquina Celeste.

Lo anterior fue informado por la directiva de los cementeros en redes sociales y en una reunión con los dirigentes cementeros destacaron el aporte del llamado “Lolo”, quien después de estar en la lista de jugadores transferibles poco a poco demostró su valía al nuevo cuerpo técnico que aprobó su renovación.

Con condiciones futbolísticas importantes, Faravelli cumple su cuarto campeonato con los cementeros después de su llegada a la Liga MX en el torneo Clausura 2024 y en donde su rendimiento ha superado los mil minutos en cada uno de estos certámenes disputados, que muestra su aporte futbolístico en la institución azul.

El argentino llegó procedente del Independiente de Ecuador junto con el técnico Martín Anselmi y conforme avanzó su estancia en el fútbol de México, la directiva cementera decidió renovarlo por su rendimiento y también para buscar algún beneficio económico en caso de una oferta importe y al mismo tiempo acumular tres años de estancia con el Cruz Azul con la ampliación del contrato hasta fines de 2026.

Faravelli se ha caracterizado por ser un jugador versátil, que lo mismo puede desenvolverse en el mediocampo como tirado por los costados gracias a su gran técnica individual que lo tienen colocado como una alternativa de José Paradela, refuerzo recién adquirido en el actual campeonato del cuadro cementero.

Su paso por la Máquina Celeste

Lorenzo Faravelli llegó a Cruz Azul en 2024 procedente de Independiente del Valle de Ecuador después de haber surgido al profesionalismo en el Huracán de Argentina, logrando convencer con su estilo y con un rendimiento de menos a más.

En la Liga MX, Faravelli ha acumulado 8 goles desde su debut el 13 de enero de 2024; además ha jugado un total de 53 partidos con poco más de 3,696 minutos dentro de la cancha, incluyendo la actual Apertura 2025.

Junto con Faravelli han renovado con la Máquina Celeste Erick Lira y Carlos Rodríguez, con lo cual la directiva fue resolviendo todo este tipo de pendientes contractuales y actualmente tiene armado un plantel capaz de competir por los logros más altos en la Liga MX.

