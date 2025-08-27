Presidente del CMB: Bivol vs. Benavídez sería la mejor pelea en 175 libras

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que la mejor pelea en estos momentos para el peso semicompleto sería la de Dmitry Bivol y David Benavídez, pero por ahora no va a suceder.

En una entrevista con la revista The Ring, Sulaimán eligió este enfrentamiento por encima del de Artur Beterbiev y espera que muy pronto la pelea entre Bivol y Benavídez pueda hacerse realidad.

“Esa sería la mejor pelea de peso semicompleto. Lamento que Bivol esté lesionado, pero veremos qué sucede en el futuro cercano”, dijo.

David Benavídez quiere convertirse en el mejor del peso semicompleto. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Recordemos que Dmitry Bivol renunció a su título del CMB para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez -quien se convirtió en campeón absoluto- y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con Artur Beterbiev.

Según el equipo del ruso, el campeón unificado de 175 libras desapareció de las negociaciones y no se comunicó más con ellos, por lo que Beterbiev se cansó de esperar y concretó una pelea con Deon Nicholson en la cartelera que se realizará el 22 de noviembre en el Riad.

Ahora se sabe que Bivol abandonó las negociaciones para tratar su lesión en la espalda y, cuando esté totalmente recuperado, seguramente en el 2026 se concretará la trilogía con Beterbiev o quizás el duelo con Benavídez.

Mientras espera, el Monstruo Mexicano estará defendiendo por primera vez su cetro ante el peligroso Anthony Yarde. Si Bivol no está recuperado para entonces, Beterbiev y Benavídez podrían estar subiendo al ring en 2026 de ganar sus compromisos pendientes.

Dmitry Bivol fue operado por una lesión en su espalda y volverá a la acción en 2026. Crédito: John Locher | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

